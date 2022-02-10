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Первая положительная допинг-проба обнаружена на Олимпиаде в Пекине

10 Февраля 2022 15:51
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Первая положительная допинг-проба обнаружена на Олимпиаде в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине (Китай), обнаружена первая положительная допинг-проба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Как сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA), положительным был тест иранского горнолыжника Хуссейна Савех-Шемшаки. В допинг-пробе спортсмена обнаружили метаболиты дегидрометил-тестостерона.

Любопытно, что 36-летний лыжник был занменосцем сборной Ирана на церемонии открытия Олимпийских игр. Его сейчас временно отстранили от участия в соревнованиях.

Савех-Шемшаки является довольно известным спортсменом. Он принимал участие в Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.

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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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