Первая победа ФК «Тараз» в чемпионате страны: все голы - на счету у воспитанников клуба

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поздравил игроков футбольного клуба «Тараз» с первой победой в чемпионате страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона позвонил руководству команды после матча с «Кайсаром» и сообщил, что наблюдал за игрой по видеотрансляции. Он отметил, что в стартовом составе «Тараза» играли 10 казахов, из которых восемь – воспитанники клуба. Также аким отметил еще один примечательный факт – все три гола на счету воспитанников клуба. Аким отметил бойцовский характер команды, которая не сдалась после двух пропущенных голов. Бердибек Сапарбаев просил передать поздравления всем игрокам клуба и пожелал команде дальнейших побед.

По информации пресс-службы клуба, «Тараз» одержал первую и важнейшую победу в чемпионате страны, обыграв в гостях кызылординский «Кайсар» – 3:2. Победа примечательна тем, что команда уже к 22-ой минуте уступала в счете 0:2.

В ведомстве отмечают удивительный состав команды - восемь воспитанников клуба были в старте, а среди легионеров значился единственный Ненад Адамович.

В одной из опасных атак Абзал Таубай мощным ударом отыграл один гол – 2:1. Вскоре таразцы забили второй гол – Адамович ювелирным пасом вывел один на один к воротам молодого вундеркинда Абылайхана Жумабека, который в борьбе с двумя защитниками обыграл вратаря – 2:2.

«В компенсированное к первому тайму время Бауыржан Байтана приложился к мячу из-за штрафной так, как он умеет. И гости повели 3:2. Фантастика!», - подчеркнули в футбольном клубе.

Второй тайм начался с атак хозяев, которые создавали очень опасные моменты. В одной из них, когда мяч попал в ногу Берику Шаихову, кызылординцы вдруг запросили пенальти. Благо, арбитр не поддался на давление игроков и трибун.

«В конце матча кызылординцы имели две хорошие возможности сравнять счет, но надежен был голкипер Мухамеджан Сейсен, а Шокан Абзалов пробил мимо ворот. Таразцы, отвечавшие острыми атаками, тоже могли забить. Самый верный шанс упустил вышедший на замену Педро Эуженио, у которого после паса Адамовича просто не получился удар», - отмечают в ведомстве.

Напомним, глава региона провел встречу с футбольным клубом в канун отъезда команды в Кызылорду. Футболисты вручили ему форму клуба с 10-м номером, вымпел и футбольный мяч.