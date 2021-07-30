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Первая партия вакцины «Спутник V» произведена в Узбекистане

30 Июля 2021 14:58
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Первая партия вакцины «Спутник V» произведена в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ –В Узбекистане произведена первая партия вакцины «Спутник V». Об этом в комментарии телеканалу «Узбекистан 24» сообщил руководитель Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Баходыр Юсупалиев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Первая партия розлива вакцины «Спутник V» уже осуществлена. Для проверки контроля качества она направлена в Россию в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Это необходимая процедура, она выполняется везде. Сейчас мы ждем результаты проверки, после чего можно будет осуществлять полноценное производство у нас в республике», - сказал Б.Юсупалиев.

Он отметил, что вакцина произведена фармацевтическим предприятием «Jurabek Laboratories» в городе Алмалыке. На первом этапе сырье для вакцины будет поставляться из России.

«Планируется, что на первом этапе вакцина будет производиться из сырья, поставляемого из России. Однако уже начато строительство новой лаборатории, благодаря которой в Узбекистане будет налажен полный цикл производства данного препарата», - отметил глава СЭС.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. В настоящее время вакцинация осуществляется тремя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca, китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001 и российская «Спутник-V».

На фоне обострения эпидемиологической ситуации 17 июля Спецкомиссией по противодействию коронавирусу принято решение об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время Парламентом Республики Узбекистан рассматривается законопроект об обязательной вакцинации работающего населения.


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#Россия   #Узбекистан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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