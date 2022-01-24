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Первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Костанайскую область

24 Января 2022 10:58
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Первая партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Костанайскую область

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В регион уже поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт», которая в ближайшее время будет доступна для населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

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В ближайшие дни она будет распределена по медорганизациям и доступна для населения во всех поликлиниках.

«Вакцина предназначена для проведения ревакцинации после полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ревакцинация проводится не ранее шести месяцев после полного курса вакцинации. «Спутник Лайт» – это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту «Спутника». Режим хранения вакцины от минус 18 градусов и ниже»,- сообщили в ведомстве.

Вакцина«Спутник Лайт» поступила в количестве пять тысяч доз.

Напомним, в Костанайской области полную вакцинацию прошли уже более 336 тысяч граждан. Первый компонент прививки Comirnaty Pfizer/BioNTech получили 7408 человек, среди беременных от 16 до 37 недель - 117, кормящих - 1463, а также детей и подростков старше 12 лет - 5828. Второй компонент получили 4376 человек, среди них 3518 дети и подростки с 12 по 17 лет, 796 кормящих женщин, 62 беременных



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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