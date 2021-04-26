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    12:57, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Первая партия вакцины QazVac поступила в столицу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая партия вакцины казахстанского производства «QazVac» в количестве свыше 6 тысяч доз поступила на склады управления общественного здравоохранения столицы. Всего на складах управления в наличии порядка 55 тысяч доз вместе со «Спутник-V», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    «Только на прошлой неделе прошла отгрузка первой партии казахстанской вакцины «QazVac», и сегодня мы уже имеем возможность вакцинировать ею население при их желании. Я как врач и, в первую очередь, как гражданин РК горжусь, что Казахстан - в числе стран, имеющих возможность производить вакцину», - отметил руководитель управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов.

    Он подчеркнул, что перед вакцинацией граждане могут сами выбрать, какой вакциной хотели бы привиться. На выбор пока российский «Спутник-V» и казахстанская вакцина «QazVac». Отечественная вакцина уже распределена по поликлиникам и торгово-развлекательным центрам согласно разнарядке.

    «В сутки мы прививаем до 6 тысяч человек. Сначала население с большой осторожностью относилось к вакцинации. Но проводя масштабную разъяснительную работу о том, что не получить прививку куда опаснее для здоровья, и только так мы можем себя обезопасить от заражения, граждане стали охотно пополнять ряды вакцинируемых. У населения исчезли тревога и недоверие, больше появилась ответственность за свое здоровье», - добавил Т. Муратов.

    Руководитель управления также отметил положительные стороны открытия прививочных пунктов в торговых комплексах.

    «Организация властями города прививочных зон в ТРЦ даёт свои значительные результаты. Иногда граждане не всегда могут посетить поликлинику в виду своей занятости, многие не прикреплены к организациям ПМСП. А так, придя в ТРЦ, где вакцинируют, они без проблем могут получить компоненты препарата. Также это удобно для наших иностранных граждан, имеющих вид на жительство, проживающих и работающих на территории РК», - добавил глава горздрава.

    Только за сутки прививочные зоны при ТРЦ вакцинируют до 250 человек. На сегодня в столице пункты вакцинации открыты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр» и «Абу-Даби Плаза».

    Напомним, для широкого охвата населения вакцинацией увеличено количество прививочных пунктов с 36 до 100, а также время их работы: с 8:00 до 24:00 часов для организаций ПСМП, с 10:00 до 22:00 часов для ТРЦ.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Астана QazCovid-in
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