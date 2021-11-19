Первая партия рапсового масла во флекситанках отправлена из Кокшетау в Китай

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Более двух тысяч тонн рапсового масла было отправлено сегодня южным филиалом АО «KTZ Express» в партнерстве с российской компанией «Европак» со станции Кокшетау в Северо-Восточный порт КНР Tianjin через погранпереходы станции Локоть и российский порт Находка. Первая партия отправлена компанией в специальных флекситанках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в логистике такая технология перевозки считается одной из самых прогрессивных. Флекситанки - это успешная альтернатива традиционной перевозки в цистернах. На сегодня мы сформировали контейнерный поезд из 108 20-футовых контейнеров. Это порядка 2325 тонн. Маршрут отправления из ст. Кокшетау через погранпереход Локоть, через российский порт Находка в северо-восточный порт Китая», - поделился руководитель АО «KTZ Express» Нурлан Игембаев

По словам собеседника, предложенное АО «KTZ Express» логистическое решение позволит экспортерам в дальнейшем использовать контейнерный сервис на регулярной основе и будет способствовать увеличению экспортного потенциала Казахстана.

Генеральный директор компании «Европак» Людвиг Тарханьян отметил, что отправившийся состав стал уже третьим флексипоездом «Европак» со станции Кокшетау.

«Преимуществами технологии флекситанков является широкая география поставок, упаковка - одноразовая эластичная емкость, которая позволяет выступать качественной альтернативой традиционным методам доставки, таким как цистерны, контейнеры и т.д. В планах расширять данный сервис и географию поставок», - пояснил Л. Тарханьян.

Как добавили в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы», Китай – основной потребитель рапсового масла в мире. Это приоритетное направление для поставок экспортной продукции от казахстанских компаний. Согласно статистическим данным за 2020 год, из Казахстана в КНР экспортировано более 37 тысяч тонн подобной продукции.



