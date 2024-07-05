Первая партия маркированных лекарств поступила в Акмолинскую многопрофильную областную больницу

С 1 июля текущего года в Казахстане введена обязательная маркировка в отношении лекарственных средств. Первая партия таких лекарств поступила в Акмолинскую многопрофильную областную больницу, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление внутренней политики области.

Напомним, согласно Постановлению Правительства РК о внесении изменений в постановление 2020 года «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке», в стране с 1 июля текущего года введена обязательная маркировка в отношении лекарственных средств, передает управление внутренней политики.

Фото: управление здравоохранения Акмолинской области

Это является важнейшим инструментом контроля движения лекарств по всей цепочке поставок от производителя, структуры дистрибуции, аптек и медицинских организаций до конечной точки — пациента.

По словам заведующей аптекой ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» Ирины Шевченко, от «СК-Фармация» поступило 27 упаковок лекарственного препарата Ритуксимаб — дорогостоящий химиопрепарат, использующийся в онкогематологии. Каждая упаковка сканируется, а система автоматически определяет соответствие штрихкода на упаковке с данными в сопроводительных документах. Если данные совпадают, медучреждение подтверждает фактическое поступление того или иного препарата нажатием одной кнопки.

Фото: управление здравоохранения Акмолинской области

— С 1 июля в Казахстане маркировка лекарственных средств стала обязательной, от единого дистрибьютора поступила первая партия препаратов, отмеченных двумерным матричным штрихкодом Data Matrix, — рассказал директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» Нурлан Жаров. — Нововведение позволяет прослеживать оборот всех лекарственных средств, исключить оборот контрафактной и иной продукции, вести строгий учет лекарственных средств, поступающих в стационар.

Кроме этого, на базе многопрофильной областной больницы внедрен проект отдела госпитальной фармации, когда движение препаратов внутри больницы посредством интеграции медицинской информационной системы и «1С-Бухгалетрии» отслеживается персонифицировано по каждому пациенту. Причем учет идет не по упаковкам или флаконам, а штучно — по миллиграммам и миллилитрам. Расход лекарств отслеживается автоматически, риск некорректных назначений и лечения сводится к минимуму.

Фото:управление здравоохранения Акмолинской области