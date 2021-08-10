Первая партия китайской вакцины Sinopharm прибыла в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня по итогам проведенных переговоров с Китайской Народной Республикой самолёт с первой партией вакцины Sinopharm от коронавируса прибыл в Алматы на склады Единого дистрибьютора СК-Фармация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

На основании поручении Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК и Министерства здравоохранения РК, Единый дистрибьютор осуществил закуп 4 млн. доз вакцины от Covid-19 Sinopharm, разработанной Пекинским институтом биологических продуктов.

Первая партия китайской вакцины Sinopharm состоит из 1 млн. доз. Вакцина Sinopharm станет пятой зарегистрированной вакциной в РК, которая в ближайшие дни будет доступной для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан.

После завершения процедуры стикерования вакцины, в оперативном порядке согласно разнарядки КСЭК МЗРК будет направлен в регионы страны.

Логистика иммунобиологических препаратов Единым дистрибьютором осуществляется с соблюдением всех стандартов GMP и GDP, а также «холодовой цепи». Особенность вакцины Sinopharm в том, что, процесс ее доставки не требует морозильной камеры, хранится и транспортируется при температуре плюс +2 +8 градусов.

Китайская вакцина от Sinopharm была одобрена ВОЗ к применению 7 мая 2021 года. Вакцина инактивированная, двухдозная. Срок хранения – 24 месяца.

В июле вакцина против COVID-19 китайской компании Sinopharm вошла в банк вакцин COVAX. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) объявил о заключении соглашений с китайской компанией Sinopharm.

Это первый китайский препарат, классифицированный ВОЗ как безопасный и эффективный, разрешен для вакцинирования взрослых в 45 странах. На сегодняшний день, помимо Китая, вакцина одобрена к производству в ОАЭ и Сербии. Вместе с тем, Китай и ОАЭ одобрили экстренное использование инактивированной вакцины китайской фармакологической компании Sinopharm для детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Напомним, в конце апреля Казахстан уже закупал миллион доз препарата Пекинского института биологической продукции компании Sinopharm, выпущенного в ОАЭ под торговым названием Hayat-Vax.

За оперативное взаимодействие в своевременном проведении необходимых процедур по перевозке и доставке столь важного груза в страну выражается признательность и благодарность руководству и коллективу Комитета гражданской авиации МИИР РК и авиакомпании АО «ЭйрАстана».

Справочно:

Транспортировка вакцины ведется по принципу «холодовой цепи» — на каждом из этапов обеспечивается строгое поддержание температурного режима. При этом на каждом уровне – своя ответственная организация.

Транспортировка вакцин проходит в 4 этапа:

1. От производителя до хабов Единого дистрибьютора;

2. От хабов Единого дистрибьютора на склады управлений здравоохранения регионов;

3. От складов управлений здравоохранения регионов в медицинские организации;

4. Хранение в медицинских организациях до применения.