Первая партия казахстанской вакцины поступила в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе проводится активная работа по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Для проведения процедуры по области задействовано 86 прививочных пунктов, 26 выездных мобильных прививочных бригад, из которых 7 работают в городской и 19 в сельской местности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

С увеличением объема поставок вакцины для отдаленных населенных пунктов будут задействованы также 11 передвижных медицинских комплексов.

В областном центре развернуты прививочные пункты в ТРЦ «РИО», «ЦУМе», Центральной мечети.

Как сообщила главный государственный санитарный врач области Айнагуль Мусина, на сегодня получено 30900 доз вакцины «Спутник V» Карагандинского фармацевтического комбината, первым компонентом привито 25 886, вторым компонентом – 6910 человек. В числе привитых - медицинские работники, учителя, воспитатели дошкольных учреждений, сотрудники силовых структур, полицейские, госслужащие, студенты и другие категории населения. Случаев поствакцинальных осложнений среди привитых не зарегистрировано.

«В нашей стране с 26 апреля стартовала прививочная кампания с применением отечественной вакцины «QazVac». В Акмолинскую область вакцина поступила в количестве 2000 доз. Противовирусный препарат произведен Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Казахстана. Процесс иммунизации такой же, как и при «Спутник V», отличие в том, что одна ампула предназначена на одного человека, тогда как в одной ампуле «Спутника V» содержится 5 доз. Процедура вакцинации препаратом «QazVac» аналогична «Спутник V». Для прохождения вакцинации каждый желающий должен прийти в прививочный пункт, пройти осмотр врача, заполнить анкету, после чего сможет получить инъекцию вакцины. Вторую дозу можно будет получить через 21 день. Первая и вторая доза в отличие от «Спутника V» идентичны», - добавила Айнагуль Мусина.

К слову, Акмолинская область на протяжении трех недель находится в «красной» зоне по распространению коронавирусной инфекции. За последнюю неделю количество зарегистрированных случаев увеличилось в 1,4 раза. Наибольшее число заболевших выявлено в Бурабайском, Аршалынском районах и городе Кокшетау.

Напомним, 22 апреля была отгружена первая партия казахстанской вакцины QazVac против COVID-19.