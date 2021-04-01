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    18:30, 31 Март 2021 | GMT +6

    Первая партия казахстанской вакцины находится на биологическом контроле  – Кунсулу Закарья

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая партия казахстанской вакцины уже готова, но находится на биологическом контроле. Об этом сообщила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пресс-конференции журналист уточнил, насколько достоверна та информация, что эффективность казахстанской вакцины составляет 96 %.

    «Когда мы рассматривали результаты первой и второй фазы клинических исследований, обнаружили, что показатель иммунологичности нашей вакцины составил 96 %. Тем не менее, нужно учитывать один фактор. Если по итогам первой фазы исследований, эффективность составляла 100 %, а второй фазы – 96%, по результатам третьей фазы клинических испытаний этот показатель может снизиться, чем больше людей будут прививаться. Поэтому этот показатель может измениться», - прокомментировала Кунсулу Закарья.

    По ее словам, на сегодня первая партия вакцины уже готова. Она находится на биологическом контроле. Однако перед тем, как испытать на людях, нужно удостовериться в ее эффективности.

    «В конце апреля в случае, если одобрит Министерство здравоохранения РК, мы отправим нашу вакцину на склады «СК-Фармации», - добавила она.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация QazCovid-in
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