Первая партия казахстанской вакцины находится на биологическом контроле  – Кунсулу Закарья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая партия казахстанской вакцины уже готова, но находится на биологическом контроле. Об этом сообщила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции журналист уточнил, насколько достоверна та информация, что эффективность казахстанской вакцины составляет 96 %.

«Когда мы рассматривали результаты первой и второй фазы клинических исследований, обнаружили, что показатель иммунологичности нашей вакцины составил 96 %. Тем не менее, нужно учитывать один фактор. Если по итогам первой фазы исследований, эффективность составляла 100 %, а второй фазы – 96%, по результатам третьей фазы клинических испытаний этот показатель может снизиться, чем больше людей будут прививаться. Поэтому этот показатель может измениться», - прокомментировала Кунсулу Закарья.

По ее словам, на сегодня первая партия вакцины уже готова. Она находится на биологическом контроле. Однако перед тем, как испытать на людях, нужно удостовериться в ее эффективности.

«В конце апреля в случае, если одобрит Министерство здравоохранения РК, мы отправим нашу вакцину на склады «СК-Фармации», - добавила она.