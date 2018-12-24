Первая палата небулайзерной терапии открылась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на базе научного центра педиатрии и детской хирургии состоялось открытие первого в стране кабинета для небулайзерной терапии пациентов с заболеваниями дыхательной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Небулайзерный кабинет для ингаляционной терапии, является частью программы научного центра педиатрии и детской хирургии по выполнению Послания Президента страны в отношении улучшения качества и доступности инновационных медицинских технологий в здравоохранении.

Открытие кабинета небулайзерной терапии стало возможным благодаря совместной работе научного центра педиатрии и детской хирургии, международного производителя медицинского оборудования «Homed Medical Device Co., Ltd.» и международной биофармацевтической компании «АстраЗенека», которая разрабатывает инновационные препараты для лечения заболеваний дыхательной системы.



Стоит отметить, что респираторные патологии занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости населения разных стран и имеют неуклонную тенденцию к росту вследствие увеличения уровня урбанизации крупных городов.

По данным центра, в Казахстане среди госпитализированных пациентов младшего возраста доминируют хронические обструктивные заболевания легких: муковисцидоз 7,7%, бронхоэктатическая болезнь 9,9%, хронический бронхит 10% и бронхиальная астма 15%. Основной возраст госпитализированных детей составляет от 1 года до 3-х лет.

Первая палата небулайзерной терапии полностью оснащена и передана центру на безвозмездной основе. В последующем планируется открытие аналогичных кабинетов по всей стране. Маленькие пациенты смогут получать лечение амбулаторно, что даст дополнительный экономический эффект, снизятся расходы на госпитализацию.