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Первая палата небулайзерной терапии открылась в Алматы

24 Декабря 2018 16:41 136
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Первая палата небулайзерной терапии открылась в Алматы

  АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на базе научного центра педиатрии и детской хирургии состоялось открытие первого в стране кабинета для небулайзерной терапии пациентов с заболеваниями дыхательной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Небулайзерный кабинет для ингаляционной терапии, является частью программы научного центра педиатрии и детской хирургии по выполнению Послания Президента страны в отношении улучшения качества и доступности инновационных медицинских технологий в здравоохранении.

Открытие кабинета небулайзерной терапии стало возможным благодаря совместной работе научного центра педиатрии и детской хирургии, международного производителя медицинского оборудования «Homed Medical Device Co., Ltd.» и международной биофармацевтической компании «АстраЗенека», которая разрабатывает инновационные препараты для лечения заболеваний дыхательной системы.
Первая палата небулайзерной терапии открылась в Алматы

 Стоит отметить, что респираторные патологии занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости населения разных стран и имеют неуклонную тенденцию к росту вследствие увеличения уровня урбанизации крупных городов.

По данным центра, в Казахстане среди госпитализированных пациентов младшего возраста доминируют хронические обструктивные заболевания легких: муковисцидоз 7,7%, бронхоэктатическая болезнь 9,9%, хронический бронхит 10% и бронхиальная астма 15%. Основной возраст госпитализированных детей составляет от 1 года до 3-х лет.

Первая палата небулайзерной терапии полностью оснащена и передана центру на безвозмездной основе. В последующем планируется открытие аналогичных кабинетов по всей стране. Маленькие пациенты смогут получать лечение амбулаторно, что даст дополнительный экономический эффект, снизятся расходы на госпитализацию. 

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Гульзат Сахова

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