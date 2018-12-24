-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:10 217
-
-
14:53 259
-
-
-
-
-
14:18 128
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Первая палата небулайзерной терапии открылась в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на базе научного центра педиатрии и детской хирургии состоялось открытие первого в стране кабинета для небулайзерной терапии пациентов с заболеваниями дыхательной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Небулайзерный кабинет для ингаляционной терапии, является частью программы научного центра педиатрии и детской хирургии по выполнению Послания Президента страны в отношении улучшения качества и доступности инновационных медицинских технологий в здравоохранении.
Открытие кабинета небулайзерной терапии стало возможным благодаря совместной работе научного центра педиатрии и детской хирургии, международного производителя медицинского оборудования «Homed Medical Device Co., Ltd.» и международной биофармацевтической компании «АстраЗенека», которая разрабатывает инновационные препараты для лечения заболеваний дыхательной системы.
Стоит отметить, что респираторные патологии занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости населения разных стран и имеют неуклонную тенденцию к росту вследствие увеличения уровня урбанизации крупных городов.
По данным центра, в Казахстане среди госпитализированных пациентов младшего возраста доминируют хронические обструктивные заболевания легких: муковисцидоз 7,7%, бронхоэктатическая болезнь 9,9%, хронический бронхит 10% и бронхиальная астма 15%. Основной возраст госпитализированных детей составляет от 1 года до 3-х лет.
Первая палата небулайзерной терапии полностью оснащена и передана центру на безвозмездной основе. В последующем планируется открытие аналогичных кабинетов по всей стране. Маленькие пациенты смогут получать лечение амбулаторно, что даст дополнительный экономический эффект, снизятся расходы на госпитализацию.
- Новый автобусный маршрут появится в Алматы
- Более 200 воспитанников детдомов приняли участие в Президентской елке в Алматы
- За убийство хозяйки квартиры осудили девушку в Алматы
- В 587 км к юго-востоку от Алматы произошло землетрясение
- После знакомства с Нурланом Коянбаевым кенийцы запели на казахском языке
- Казахстанский фильм «Последний учитель» завоевал приз в Турции
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана