Первая леди США заболела коронавирусом

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Первая леди США Джилл Байден получила положительный результат теста на COVID-19 всего за несколько дней до того, как президент Джо Байден, у которого тест на наличие вируса оказался отрицательным, должен отправиться на саммит «Большой двадцатки» в Индии. Об этом заявили в Белом доме в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

72-летняя супруга Байдена в последний раз болела коронавирусом в августе прошлого года. Сейчас у нее наблюдаются легкие симптомы. Тест президента США Джо Байдена на наличие коронавируса последний раз был положительным в июле 2022 года.

«Сегодня вечером первая леди США получила положительный результат теста на COVID-19, — сообщила в заявлении ее директор по связям с общественностью Элизабет Александер. - Она останется в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр».

Сообщается, что тест на коронавирус президента Байдена оказался отрицательным. На этой неделе президент будет регулярно сдавать тесты и следить за симптомами.

Ранее Белый дом анонсировал участие президента США Джо Байдена в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Нью-Дели с 9 по 10 сентября.