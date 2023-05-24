АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая криминалистическая цифровая лаборатория заработала в Казахстане. Она находится на базе центрального аппарата МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Специалисты данной лаборатории будут работать в двух направлениях. Первое – сотрудники начнут проводить компьютерно-технические исследования с использованием программно-аппаратных комплексов. Второе – будут проводиться портретные исследования по фото-, видеоизображениям с использованием идентификации личности по биометрическим признакам (аналитика изображений). Это поможет в автоматическом режиме устанавливать правонарушителей и преступников.

Криминалистическая цифровая лаборатория также позволит сократить число жертв мошенников, исключить риск необоснованных задержаний, устанавливать правонарушителей и закреплять доказательственную базу при расследовании.

«Здесь новое оборудование, новое программное обеспечение, которое позволит в кратчайшие сроки проводить компьютерные технические исследования. На сегодняшний день это новый вид исследования в системе МВД. До этого мы не проводили. Сам проект начался буквально с начала года в рамках Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. Есть результаты по системе идентификации лиц. Уже практически все латентные кражи мы раскрываем, сидя здесь в кабинете. Криминалист идентифицирует людей удаленно», – рассказал заместитель начальника управления ОКД МВД РК Мухит Сулейменов.

Как считают стражи порядка, данная мера обеспечит принцип неотвратимости наказания за совершенное правонарушение, что будет являться лучшим способом предупреждения противоправных действий, повысит безопасность граждан в стране. В целом работа криминалистов многогранна. Поэтому для самих сотрудников важно развивать свои способности и улучшать материально-техническое оснащение.

«Сегодня мы презентовали министру внутренних дел новейшие разработки мировой криминалистики. Сегодняшняя техника позволяет изъять и обнаружить даже невидимые, латентные следы преступления. В данный момент у нас проводится тренинг для всех начальников оперативно-криминалистических служб страны. Обучаем их работе с новой техникой», – подчеркнул заместитель начальника ОКД МВД РК Сергей Стихеев.

В МВД также функционирует молекулярно-генетическая лаборатория, оснащенная всем необходимым оборудованием, современным расходным материалом. Работают в ней высококвалифицированные сотрудники-специалисты.