Первая казахстанка в UFC разбила «Королеву» в Лас-Вегасе

ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 194 в Лас-Вегасе (США) состоялся бой, в котором сразились казахстанка Мария Агапова (9-2) и колумбийка Сабина Масо (9-2) по прозвищу «Колумбийская королева», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой в наилегчайшей весовой категории был запланирован на три раунда и завершился победой Агаповой сабмишном в третьем раунде.

Для Марии Агаповой эта победа стала десятой в ее профессиональной карьере в ММА, а Сабина Масо потерпела третье поражение. Напомним, Агапова дебютировала в UFC в июне прошлого года, победив сабмишном американку Ханну Сайферс (10-7). Затем Мария дралась в августе 2020-го с другой американкой, Шейной Добсон (4-5), и проиграла ей нокаутом.

Instagram-аккаунт UFC Russia прокомментировал досрочную победу казахстанки Марии Агаповой (10-2) над колумбийкой Сабиной Масо (9-3) на турнире UFC Fight Night 194 в Лас-Вегасе. «Казахстан, алга! Мария Агапова одерживает вторую победу в октагоне!» — пишет UFC Russia.