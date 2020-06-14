Новости
Первая казахстанка в истории UFC прокомментировала победу и бросила вызов следующей сопернице
14 Июня 2020 12:53
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Мария Агапова сабмишеном на исходе третьей минуты своего дебютного боя в UFC победила американку Ханну Сайферс, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеФК «Астана» официально снял команду с Первой лиги Где смотреть дебютный бой первой казахстанки в истории UFC Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
Сразу после этого поединка она в первую очередь поблагодарила Елбасы Нурсултана Назарбаева и свою команду, а затем уже сказала несколько слов о самом противостоянии и желанной следующей сопернице.
«Мои мечты сбылись, я все сделала для этого. Я много работаю. Шэна Добсон, хватит убегать от меня. Давай устроим бой, я жду тебя», — высказалась Агапова.
Отметим, что Агапова стала первой казахстанкой в самом популярном промоушене мира.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Первая казахстанка в истории UFC за три минуты выиграла свой дебютный бой
- Чемпион мира по қазақша күрес Айбек Нугымаров попал в больницу с коронавирусом
- Онлайн-турнир проведут для всех любителей шахмат
- Сборная Казахстана на 118-м месте в рейтинге ФИФА
- Astana Pro Team готовится возобновить велосезон 2020 года
- Где смотреть дебютный бой первой казахстанки в истории UFC
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Малика Мурсалимова
954-047