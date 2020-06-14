Первая казахстанка в истории UFC прокомментировала победу и бросила вызов следующей сопернице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Мария Агапова сабмишеном на исходе третьей минуты своего дебютного боя в UFC победила американку Ханну Сайферс, пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сразу после этого поединка она в первую очередь поблагодарила Елбасы Нурсултана Назарбаева и свою команду, а затем уже сказала несколько слов о самом противостоянии и желанной следующей сопернице.

«Мои мечты сбылись, я все сделала для этого. Я много работаю. Шэна Добсон, хватит убегать от меня. Давай устроим бой, я жду тебя», — высказалась Агапова.

Отметим, что Агапова стала первой казахстанкой в самом популярном промоушене мира.