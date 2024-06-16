Первая инва СТО открылась в Караганде

В Караганде открылась первая инва СТО по ремонту инвалидных колясок. Теперь в случае неполадок не надо искать специалиста на стороне. В сервисном центре сделают все необходимое бесплатно, а если ремонт затянется – предоставят на время другую коляску, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Инвалидные коляски для людей с ограниченными возможностями — единственный транспорт, позволяющий быть мобильными. И если она ломается, это большая проблема. Мне раньше приходилось отправлять электронные запчасти своего кресла в Россию на ремонт. Это долго и неудобно. Для мелкого ремонта искал зачастую сварщиков или шиномонтажников. Не все берутся. От лица людей с инвалидностью в прошлом году я обратился к главе региона Ермаганбету Булекпаеву, чтобы открыли сервисный центр у нас в городе. И вот нас услышали, мы теперь можем сюда обратиться за ремонтом или вызывать мастера на дом, — говорит советник акима области по вопросам лиц с инвалидностью Нияз Сундиталиев.

Сервисный центр будет ежегодно обслуживать до 300 инвалидных колясок: выявлять дефекты, оперативно их исправлять. В мастерской также можно заказать химчистку или пошив нового сиденья. Консультанты расскажут и покажут, как правильно ухаживать за «железным конем» и продлить срок его службы. Инва СТО работает по принципу «Равный — равному» в рамках государственно-социального заказа.

— Услуги в сервисном центре будут оказывать люди с инвалидностью, которые не понаслышке знают, каково это остаться без коляски. Всего мы набрали 12 человек, из которых 8 — люди с ограниченными возможностями. Помимо ремонта и обслуживания, у нас есть услуга правильного подбора коляски. Также наши специалисты при необходимости помогут клиентам получить цифровые услуги. Это наш второй филиал, первый открыли в Астане восемь лет назад и успешно работаем, — рассказала председатель общественного объединения «Независимая жизнь „ДОС“ Дина Ердилдинова.

На открытии не обошлось без подарков. Учредители сервисного центра вручили две современные инвалидные коляски чемпиону мира по параармрестлингу Никите Ермакову и маме особенного ребёнка Гулизар Ахметовой.

— Я мать-одиночка, воспитываю 12-летнего сына Батыра. Он с детства страдает тяжелой формой ДЦП. Недавно нашу дорогостоящую коляску испортили молодые парни, когда она стояла в подъезде. Я написала об этом в соцсетях, откликнулось много добрых людей. Меценат, пожелавший остаться инкогнито, подарил нам новую коляску для прогулок. А сегодня общественное объединение подарило нам еще одну, которую будем использовать дома. Я очень благодарна, — рассказала карагандинка.

Инва СТО находится по адресу: ул. Таттимбета, 709. Записаться на ремонт или вызвать маcтера на дом можно по номеру: +7 708 959 61 19.