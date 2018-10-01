Первая инклюзивная площадка для особенных детей открыта в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инклюзивная платформа «Kunshyaq» создана по инициативе акимата и общественного объединения «Ротари-клуб Астаны», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Астаны.

Площадка расположена перед зданием спорткомплекса «Казахстан». Специально для проекта была выделена территория площадью 1382 кв. м.

Площадка включает в себя 42 единицы различного оборудования. Это игровые комплексы с возможностью заезда кресел-колясок, безопасные качели, адаптированные песочницы-столики, специальные тактильные панели.

На торжественном открытии присутствовали представители столичного акимата, президент общественного объединения «Ротари-клуб Астаны» Ляззат Алшинова, представители посольств США и Норвегии, президент благотворительного фонда «Қасиетті жол», специализирующегося на реабилитации детей с ДЦП, Гульмира Абельдинова.





«От имени акимата Астаны хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в открытии этой площадки. Она очень удобная, необходимая и нужная для города. Таких проектов будет еще больше по городу. Есть специальная программа по обеспечению удобства для всех наших жителей. Думаю, этот проект станет очень заметным. Хочу объявить, что наших детей ждут еще подарки, которые подготовили акиматы», - сказал заместитель акима Астаны Ермек Аманшаев.

Согласно казахстанским исследованиям, дети с ограниченными возможностями уступают сверстникам не по медицинским показаниям, а именно по социальным - из-за недостатка активных занятий, общения и двигательных игр.

Создание инклюзивной игровой площадки - это очередной шаг навстречу детям с особыми потребностями.

«На обычных площадках дети на колясках не могут использовать качели и горки. Хотят, но не могут. А на эти качели можно сесть с коляской, самостоятельно кататься. Прекрасно все сделано. Пусть для всех детей подобные проекты открываются, чтобы дети всегда радовались. Улыбка ребенка - самое главное», - делится своим мнением бабушка особенного ребенка Дария Рахимова.



