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Первая Дездемона Казахстана отмечает свое 102-летие
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня исполнилось 102 года народной артистке Казахстана Айше Абдуллиной, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Эту праздничную дату она встретила в Бишкеке, где живет со своей единственной дочерью.
Любимица публики, «первая Дездемона Казахстана», сыгравшая кроме этого еще более 200 ролей, Айша Абдуллина родилась 26 декабря 1916 года и долгие годы работала на сцене Шымкентского областного казахского драматического театра имени Шанина. Отдала театру всю свою жизнь - переступила его порог в 15 лет, а вышла на пенсию только в 95.
В 102 день ее рождения пришли поздравить представители посольства Казахстана в Кыргызстане и казахской диаспоры.
Посол Карим Кокрекбаев, поздравляя актрису, подчеркнул, что она по праву пользуется большой искренней любовью поклонников театра в нашей стране. Он также отметил талант Айши Абдуллиной, ее высокое актерское мастерство, самоотдачу и преданность профессии.
Среди многочисленных наград актрисы - ордена «Парасат», «Знак Почета», «Великой Отечественной войны». Последний, кстати, Айша Абдуллина получила еще в далеком 1946-м за то, что часто бывала на передовой и пела солдатам в перерывах между боями. В 2017 году за особый вклад в развитие театрального искусства она получила казахстанскую национальную театральную премию «Сахнагер».
В свою очередь, актриса поблагодарила гостей за поздравления, а также пожелала им и народам двух братских стран здоровья, благополучия и новых достижений во благо наших государств.
Кстати, единственной дочери артистки - Айгуль Карымсаковой - 80 лет, и она, как и ее великая мать, еще не думает о пенсии. До сих пор работает, преподает в Кыргызско-Славянском университете.
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