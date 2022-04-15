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Первая «чайная библиотека» открылась в Турции

Автор:  
Акжигит Чукубаев
15 Апреля 2022, 07:15
Первая «чайная библиотека» открылась в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В стенах Университета имени Р. Эрдогана в городе Ризе открылась по-своему уникальная в Турции библиотека, прославившаяся в стране как «столица чая», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT Haber.

Всего в библиотеке насчитывается 938 книг, журналов, докторских диссертаций, статей и исследований о чае на турецком и английском языках.

Публикации содержат богатую информацию о разновидностях чая, наиболее полезных сортах, культуре распития, регионах выращивания одного из самых популярных среди населения Турции напитков.

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По словам ректора университета Х.Карамана, подобные тематические библиотеки помогут читателю обогатиться необходимыми знаниями, не теряя значительного количества времени на поиск той или иной информации.

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«В чайной библиотеке нашего университета мы постарались собрать большинство турецких и иностранных материалов о всеми любимом напитке. Часть публикаций получена нами из разных стран благодаря нашим посольствам и консульствам. Этот процесс будет продолжен для еще большего пополнения нашего книжного фонда», - отметил ректор.

Кроме того, в университете имеется и другая не менее богатая библиотека о Черном море, которая содержит 734 произведения.

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