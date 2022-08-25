25 Августа 2022 14:31

Перу подает иск на $4,5 млрд против испанской нефтегазовой компании

ЛИМА. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите прав потребителей Перу подает иск на 4,5 млрд долларов против испанской нефтяной компании Repsol из-за огромного разлива нефти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

15 января произошла утечка нефти по подводному нефтепроводу, когда танкер Mare Doricum разгружался на нефтеперерабатывающем заводе Repsol в городе Ла-Пампилье.

В результате разлива нефти в Тихий океан утекло более 10 тыс. баррелей. Экологическая катастрофа нанесла ущерб двум охраняемым районам: заповедной зоне Анкон и островам Пескадорес, где обитают охраняемые законом пингвины Гумбольдта и морские выдры.

Истец требует 3 млрд долларов за ущерб окружающей среде и 1,5 млрд долларов за ущерб местным жителям.

Repsol отрицает свою ответственность. Первоначально компания заявила, что разлив нефти был вызван внезапными волнами, вызванными извержением вулкана в Тонге. Однако позже она обвинила в этом нефтяной танкер.

В январе прокуратура начала изучение роли Repsol в этом инциденте. Четырем руководителям фирмы было запрещено покидать страну в течение 18 месяцев до завершения расследования.

По заявлению представителей Repsol, компания использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для локализации ущерба, очистки и восстановления береговой линии, оказания помощи местному населению в районе загрязнения, а также спасения фауны, пострадавшей от разлива нефти.

В мае Repsol заявила, что на восстановление ущерба было выделено 150 млн долларов. Однако, по экспертным данным, чистая прибыль Repsol в прошлом году составила 2,49 млрд евро, что в шестнадцать раз превышает затраты на очистку.











