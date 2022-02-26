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Перспективы военного сотрудничества Казахстана и Турции обсудили в Нур-Султане
26 Февраля 2022 05:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялась встреча начальника департамента международного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова с военным атташе Турецкой Республики в Республике Казахстан полковником Фатихом Палой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
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Стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества, в том числе в области боевой подготовки и военного образования.
По итогам встречи подписан План военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Турции на 2022 год.
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