+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Перспективы военного сотрудничества Казахстана и Турции обсудили в Нур-Султане

26 Февраля 2022 05:01
Поделиться:
Перспективы военного сотрудничества Казахстана и Турции обсудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялась встреча начальника департамента международного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова с военным атташе Турецкой Республики в Республике Казахстан полковником Фатихом Палой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Новости по теме
Делегация МВД Кыргызстана посетила структурные подразделения столичной полиции
Казахстан подписал новый план сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста Поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации из Украины - МИД РК Пять казахстанских «классиков» выступили в 1/4 финала турнира в Турции

Стороны обсудили состояние и перспективы военного сотрудничества, в том числе в области боевой подготовки и военного образования.

По итогам встречи подписан План военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Турции на 2022 год.

Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Армия   #Турция  
Поделиться:
Новости по теме
Делегация МВД Кыргызстана посетила структурные подразделения столичной полиции
Казахстан подписал новый план сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста
Поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации из Украины - МИД РК
Пять казахстанских «классиков» выступили в 1/4 финала турнира в Турции
Популярное
1 Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
2 Сбербанк Казахстан обратился с заявлением к своим клиентам
3 За взятки задержаны несколько руководителей госорганов в Алматинской области
4 Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
5 Назначен новый глава МВД РК
6 В ЦИК поступило заявление Дариги Назарбаевой о сложении полномочий депутата
Читайте также
Главный ориентир в работе Евразийского экономического союза назвал Премьер-министр РФ
Какие документы подписаны Евразийским межправительственным советом
Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
Сбербанк Казахстан обратился с заявлением к своим клиентам
За взятки задержаны несколько руководителей госорганов в Алматинской области
Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
Назначен новый глава МВД РК
В ЦИК поступило заявление Дариги Назарбаевой о сложении полномочий депутата
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив