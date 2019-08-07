Перспективы сотрудничества Казахстана с Марокко обсудили в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов принял Посла Королевства Марокко в Республике Казахстан Абдельджалила Саубри, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны отметили дружественный и устойчивый характер взаимоотношения между двумя государствами, который дает возможность обсудить пути дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках региональных и международных организаций.

«Мы рассматриваем Марокко в качестве одного из ведущих государств в арабском мире и регионе Северной Африки и заинтересованы в развитии всесторонних отношений с королевством», - сказал глава МИД.

Было отмечено поступательное развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Марокко. Оба государства являются активными участниками Организации исламского сотрудничества. Казахстанская сторона выразила благодарность Марокко за поддержку инициатив РК, выдвигаемых на различных международных площадках.

Марокканский дипломат подтвердил доверительный уровень казахстанско-марокканских отношений и заверил, что его страна также высоко ценит Казахстан как дружественную страну в регионе Центральной Азии.

Посол Марокко от имени министра иностранных дел и международного сотрудничества Насера Бурита передал приглашение главе МИД Казахстана посетить королевство. Данный визит придаст существенный импульс дальнейшему развитию всесторонних отношений между Нур-Султаном и Рабатом, отметил посол.

На встрече также были обсуждены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества с Марокко в торгово-экономической сфере. Было отмечено, что обе стороны имеют схожие сферы горно-металлургической промышленности - фосфорная и свинцовая руда, цветные и редкие металлы. Имеются нераскрытые возможности научного и инженерного потенциала.

Сельское хозяйство является важной темой двусторонней повестки. Казахстан считается одним из крупнейших производителей зерна и других видов сельскохозяйственной продукции.

Отдельным пунктом был обсужден вопрос развития туристского сотрудничества между Казахстаном и Марокко. Как известно, Марокко как туристское направление является лидером в Северной Африке, и ежегодно более 11 млн туристов посещают королевство, среди которых также и тысячи казахстанцев.

Наряду с этим были обсуждены вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества.