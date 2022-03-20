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Перспективы развития технического образования в Казахстане изучили сенаторы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Марта 2022, 14:10
Перспективы развития технического образования в Казахстане изучили сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инновационное развитие энергетической отрасли, робототехника и приборостроение: повышение качества технического образования в стране – одно из поручений Президента страны. То, как оно реализуется на практике, а также какие необходимы дальнейшие шаги для воспитания высокообразованных специалистов, сенаторы обсудили с экспертами отрасли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Бакытжан Жумагулов, Динар Нукетаева, Султанбек Макежанови, Нурторе Жусип и Дана Нуржигитова в рамках своей поездки в Алматы встретились со студентами и преподавателями Алматинского университета энергетики и связи имени ГумарбекаДаукеева.

Одной из главных тем обсуждения для участников встречи стали реформы, предложенные Главой государства в недавнем Послании.

Сенаторы также ознакомились с научными проектами университета, материально-технической базой.


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