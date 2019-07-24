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Перспективы развития рынка исламских финуслуг в РК оценил эксперт

Автор:  
Серик Сабеков
24 Июля 2019, 17:55
Перспективы развития рынка исламских финуслуг в РК оценил эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перспективы развития рынка исламских финансовых услуг в Казахстане оценил генеральный секретарь IFSB (Совета по исламским финансовым услугам) доктор Белло Лавал Данбатта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы здесь видим огромный потенциал для развития исламских финансов в целом с населением в 18 млн, есть еще выход на СНГ, где население мусульман составляет порядка 80 млн и на российский рынок. В общем это будет порядка 200 млн мусульман с доступом к исламскому финансированию», -сказал Белло Лавал Данбатта в интервью журналистам.

Эксперт отметил необходимость внесения изменений в законодательство РК для развития исламского финансирования.

«Правительство оказывает необходимую поддержку в качестве инфраструктуры, необходимых изменений в законодательство, где нужны корректировки с учетом специфики исламского финансирования по сравнению с традиционным банковским сектором. Мы видим интерес со стороны сферы индустрии, с запуском МФЦА в 2018 году уже много кто переходит сюда. Также со стороны молодых профессионалов мы видим интерес», - добавил Белло Лавал Данбатта.

Ранее сообщалось, что в Международном финансовом центре Астана проходит неделя Совета по исламским услугам (Islamic Financial Servis Board – IFSB)

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