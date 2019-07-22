Перспективы развития промышленности обсудили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области подвели итоги работы отраслей за 6 месяцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно цифрам, приведенным руководителем департамента статистики Марал Нуржауповой, по промышленности региона в целом есть рост в 3,6%. За полгода предприятия области произвели продукции почти на 111 млрд тенге.

Вместе с тем более чем на 40% сократилось производство в машиностроении, в первую очередь, за счет отсутствия производства железнодорожной техники и снижения производства специализированных машин для обслуживания нефтегазовых скважин.

Руководитель управления индустриально-инновационного развития Арман Уразгулов говорит, что есть проблемы по заводам АО «ЗИКСТО» и АО «ПЗТМ». Ситуация здесь до сих пор не стабилизировалась.

«По «ЗИКСТО» создана рабочая группа под председательством заместителя Премьер-Министра РК Жениса Касымбека, разработана дорожная карта на уровне КТЖ, БРК и «ЗИКСТО», - сказал А. Уразгулов.

Аким области Кумар Аксакалов добавил, что перспективы работы завода действительно решаются на уровне Премьер-Министра, и подчеркнул, что «мы работаем над исправлением ситуации на заводе».

«По другим предприятиям в целом видим динамику роста. По итогам года ожидаем выпуск продукции на 250 млрд тенге с ростом 3-4% - за счет основных заводов по производству продуктов питания», - отметил А. Уразгулов.