Перспективы применения проектного управления в сфере госслужбы обсудили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы состоялась онлайн конференция в Zoom по обсуждению вопросов применения проектного управления в сфере государственной службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В обсуждении приняли участие заведующий отделом государственного управления Администрации Президента РК Альтаир Ахметов, руководитель аппарата Агентства по делам государственной службы Базаралы Бахтигереев, председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов, директор департамента проектного управления Министерство национальной экономики Илона Шварцкопф, руководитель центра развития проектного менеджмента в государственном управлении Арман Евниев и директор института профессионального развития Академии государственного управлении при Президенте РК Маргарита Кадырова.

Участники конференции обсудили преимущества применения проектного управления в сфере госслужбы, а также затронули имеющиеся проблемы, требующих внимания.

Открывая конференцию, заведующий отделом государственного управления Администрации Президента РК Альтаир Ахметов отметил важность внедрения новых подходов в государственном управлении в соответствии с требованием времени. Подчеркнул, что идеология новой концепции государственного управления направлен на переход от модели администрирования к модели сервисного мышления.

«В любой организации существует два основных вида деятельности: операционная и проектная деятельность. Операционная - это рутинная, повторяющийся, процессная деятельность. Это в рамках концепции мы рассматриваем как процессный подход, который тоже необходимо развивать и совершенствовать. Сейчас мы рассматриваем возможность оптимизации и автоматизации бизнес-процессов на госслужбе. Это, на наш взгляд, даст серьезный потенциал для высвобождения времени госслужащих на более качественное взаимодействие с населением.

Если говорить о проектном управлении, нами сделан реестр проблем в госуправлении, решение которых мы видим в проектном подходе», - отметил А. Ахметов.

Руководитель аппарата АДГС Базаралы Бахтигереев остановился на работе, проводимой уполномоченным органом в сфере государственной службы по внедрению проектного управления. По словам руководителя аппарата в настоящее время Агентством проводится соответствующая работа по устранению барьеров в сфере проектного управления в направлении адаптации государственного аппарата.

«На самом деле в проектном управлении важную роль играет взаимодействие. В структурах государственных органах отсутсвует «горизонтальное» общение, но очень строго и хорошо выстроено «вертикальное». Это существенно затрудняет внедрение подходов проектного управления. Сейчас Агентство работает над изменением организационной среды в целях развития «горизантального взаимодействия». Создаем условия для взаимосвязи, сотрудничества специалистов из разных служб, департаментов и т.д. У нас у всех одна единая цель, если нам удастся выстроить конструктивное взаимодействие, то это будет дополнительным шагом в сторону самого доверия из которого проектное управления немыслимо», - отметил Б.Бахтигереев.

Кроме того, Б.Бахтигереев подробно рассказал о проекте «i-kyzmet», реализуемый Агентством в направлении проектного управления.

«Этот проект даст государственным служащим возможность избавится от большинства рутинных, повторящихся и обременительных действий. То есть государственный аппарат перейдет на кадровое самообслуживание и предоставит возможность заниматься теми вещами, которые действиятельно имеют ценность», - сказал руководитель аппарата АДГС.

Отмечено, что Агентство продолжит работу по внедрению проектного управления совместно с государственными органами.

В свою очередь, директор департамента Министерства национальной экономики Ирина Шварцкопф рассказала о ходе работы по внедрению нормативно-правовой базы проектного управления.

«Проектный подход предлагается внедрить в реализацию документа в системы государственного планирования. При помощи проектного управления мы видим реализацию системных реформ (государственные программы, программы развития территорий) и улучшение внутренних административных процедур. Сегодня предлагается внести поправки в закон об административных процедурах, так как проектная деятельность должна в первую очередь регулироваться на уровне законодательного акта и должна быть прописана в компетенции госорганов», - сказала спикер.

Выступая на онлайн конференции, руководитель центра развития проектного менеджмента в государственном управлении АГУ Арман Евниев рассказал о реализуемых проектах возглавляемым им центром. По словам А.Евниева, в октябре текущего года планируется проведение национального конкурса для государственного сектора по проектному управлению.

«Данный конкурс будет способствовать развитию проектного управления. Это даст толчок государственному сектору для содействия в реализации различных проектов. Конкурс мы планируем провести по трем номинациям: Лучший проект, Лучший менеджер проекта года, Лучший офис реализации программы», - отметил А.Евниев.

По словам директора института профессионального развития АГУ Маргариты Кадыровой, успешность внедрения проектного менеджмента в систему госуправления во многом зависит от уровня квалификации кадрового состава государственных органов, способности и готовности госслужащих грамотно использовать инструменты проектного управления при решении сложных задач в условиях неопределенности.

В этой связи, Академией внедрены новации в образовательный процесс, что позволило обучить проектному менеджменту в рамках семинаров повышения квалификации и курсов переподготовки более 3000 госслужащих.

Кроме того, мнением о роли и истории внедрения проектного менеджмента в системе государственного управления Казахстана поделился председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы Алихан Байменов.

«Работы по внедрению проектного управления мы начали в 2013 году. В то время Агентство по делам государственной службы определило направления развития проектного управления и подготовило первых сертифицированных тренеров в этой области.

По большому счету проектное управление - это часть операционного блока. Сейчас многие страны уделяют особое внимание развитию проектного менеджмента. Это очень эффективный инструмент», - отметил А.Байменов.

В завершении он выразил надежду, что проектное управление станет неотъемлемым инструментом для решения важных задач в системе государственной службы.

По итогам конференции, участниками было отмечено, что проектное управление является одним из эффективных инструментов достижения поставленных целей, которое позволит обеспечить прозрачность, исключить отчетность и выстроить коллаборацию между государственными органами.