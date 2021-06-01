Перспективы межпарламентского взаимодействия обсудили вице-спикеры Сената Парламента РК и Риксдага Королевства Швеция

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Сената Аскар Шакиров ознакомил шведскую коллегу Маргарет Седерфельт с тремя президентскими пакетами политических реформ в Казахстане, в том числе касающихся выборного законодательства, мирных собраний, общественного контроля, совершенствования уголовного правосудия, укрепления статуса и расширения полномочий национального Омбудсмена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Вице-спикер Риксдага подчеркнула позитивную роль Казахстана как активного члена ОБСЕ и ее Парламентской Ассамблеи, его высокий потенциал и авторитет в международных отношениях.

При обсуждении вопросов международной повестки дня отдельное внимание было уделено ситуации, складывающейся в Афганистане, и роли мирового сообщества в его урегулировании. В этой связи был отмечен вклад нашей страны в данный процесс.

Стороны отметили важную роль Казахстана в регионе Центральной Азии, а также положительный опыт миротворчества страны, имея в виду Астанинский процесс по урегулированию ситуации в Сирии и инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева по выработке механизма урегулирования пограничных инцидентов в рамках очередной консультативной встречи глав центральноазиатских государств.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам противодействия пандемии коронавируса. Маргарет Седерфельт приветствовала меры, предпринимаемые Казахстаном по борьбе с пандемией, включая разработку казахстанской вакцины QazVac и предложение Главы государства о реализации Всемирной Организацией Здравоохранения пилотного проекта в Казахстане по повышению потенциала стран Центральной Азии в рамках программы «One Health».

Отдельное место в беседе заняло обсуждение вопросов расширения двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие на уровне законодательных органов Казахстана и Швеции как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Собеседники высказались за активизацию межпарламентских, культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между странами.

Во встрече принял участие и выступил председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед.