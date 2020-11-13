Перспективы межпарламентского сотрудничества с Казахстаном обсудили в Сенате Польши

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Состоялась встреча Посла Казахстана в Польше Алима Кирабаева с председателем Сената Польши Томашем Гродзким, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе межпарламентского сотрудничества.

Посол ознакомил собеседника с приоритетами социально-политических реформ, проводимых в Казахстане, а также с ходом подготовки к очередным выборам в Мажилис Парламента, запланированным на 10 января 2021 года.

Казахстанский дипломат представил основные положения Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий», передав ему брошюру с текстом выступления, изданную на польском языке. Председатель Сената Польши выразил полную поддержку процессу реформ, инициированных Главой казахстанского государства.

В завершение встречи стороны достигли договоренности продолжить контакты, нацеленные на укрепление всестороннего сотрудничества, в т.ч. межпарламентского диалога между двумя странами.