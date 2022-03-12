Перспективы казахстанско-словацкого сотрудничества обсудили в Братиславе

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко посетил Братиславу с рабочим визитом 9-11 марта для обсуждения перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Словакией, актуальных вопросов международной повестки дня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках визита состоялись переговоры с министром иностранных и европейских дел (МИЕД) Словакии Иваном Корчоком, заместителем председателя Национального совета (парламента) Юраем Бланаром и председателем комитета по международным делам Национального совета Марианом Кери, советником президента по внешней политике Яной Кобзовой, послом по особым поручениям МИЕД, экс-спецпредставителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом, а также с председателем Совета словацких экспортеров (ССЭ) Лукашем Паризеком и многочисленными представителями деловых кругов.

Р. Василенко подробно проинформировал собеседников о текущей ситуации в Казахстане, ходе расследования трагических январских событий, комплексных мерах государства по соблюдению прав человека, взаимодействии с национальными и международными правозащитными НПО, проводимых и планируемых масштабных политических и социально-экономических реформах согласно курсу Президента Касым-Жомарта Токаева на построение «Нового Казахстана». Словацкие партнеры тепло приветствовали реформаторскую повестку, анонсированную Главой государства.

Особое внимание собеседники уделили обсуждению ситуации в Украине и усилиям международного сообщества по прекращению боевых действий и оказанию гуманитарной помощи этой стране. Р. Василенко представил позицию нашей страны о необходимости мирного урегулирования в Украине в соответствии с Уставом ООН, готовности способствовать дипломатическому разрешению ситуации через посреднические услуги.

Р. Василенко также подтвердил неизменность курса Казахстана сбалансированной многовекторной внешней политике. Стороны обсудили график двусторонних мероприятий, запланированных в текущем году.

В ходе встреч с руководством Национального совета Словакии была отмечена растущая роль парламентской дипломатии в современной политике и были намечены планы развития сотрудничества между законодательными органами двух стран.

Обсуждая перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, стороны с удовлетворением отметили, что несмотря на пандемию КОВИД-19, объём товарооборота между Казахстаном и Словакией за 2021 год составил 84 млн долл. США, что на 21% выше показателя за 2020 год. (69,5 млн долл. США). Инвестиции в экономику Казахстана, несмотря на сравнительно небольшие объёмы, также показывают стабильную восходящую динамику и на сегодня составляют 23,4 млн долл. США.

Замминистра также принял участие в 9-м заседании Казахстанско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое сопровождалось бизнес-форумом с участием представителей деловых кругов обеих стран и подписанием Меморандума о взаимопонимании между Комитетом по инвестициям МИД РК и металлургической и трейдинговой компанией «Хенекен», заинтересованной во вхождении на рынок Казахстана.

Выступая на данных мероприятиях, Р. Василенко отметил важную роль комиссии для поддержания постоянных рабочих контактов между заинтересованными государственными органами двух стран. В качестве перспективных отраслей для взаимовыгодного сотрудничества были названы инжиниринг и строительство, оборонная промышленность, энергетика, управление водным хозяйством, металлургия, информационные технологии, сельское хозяйство, медицина и туризм.

В ходе встречи с председателем ССЭ Л. Паризек обсудили планы развития сотрудничества в области торговли и инвестиций. ССЭ является партнером АО «Qaztrade».

В ходе визита Р. Василенко дал интервью телевизионной программе «Дипломатический клуб» словацкого агентства новостей TASR, программе подкастов ExportAir и аналитическому порталу Finančné Noviny, а также провёл обстоятельную встречу с руководством и экспертами авторитетной аналитической площадки в регионе Центральной и Восточной Европы «Globsec».

В рамках визита также состоялось торжественное мероприятие с участием высоких представителей словацких государственных органов, частных компаний, научных кругов и аналитических структур, работающих с Казахстаном, а также экс-Президента Словакии Ивана Гашпаровича. Участники мероприятия, выражая благодарность казахстанской стороне за сотрудничество на протяжение многих лет, выражали уверенность в его дальнейшем поступательном развитии. В ходе мероприятия Почётному консулу РК в Банска-Быстрицком крае, председателю Словацкого охотничьего союза и преподавателю Технического университета в Зволене Тибору Лебоцкому в присутствии государственного секретаря МИЕД СР Ингрид Броцковой было вручено свидетельство, позволяющее осуществлять свою деятельность на благо развития двустороннего сотрудничества и дружбы между двумя государствами и народами.

В целом, программа визита казахстанской делегации позволила поддержать доверительный конструктивный диалог и «сверить часы» по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки дня.



