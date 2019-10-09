Перспективы казахстанско-азербайджанского экономического сотрудничества обсуждены в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Баку состоялось 16-е заседание казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Перед заседанием состоялась двусторонняя встреча министров энергетики Казахстана и Азербайджана Каната Бозумбаева и Парвиза Шахбазова, на которой было отмечено успешное развитие двусторонних отношений во всех сферах. Далее заседание продолжило работу с участием сопредседателей и делегаций во главе с министрами энергетики РК и АР.





Сопредседатель комиссии с казахстанской стороны министр энергетики Канат Бозумбаев отметил, что торгово-экономическое взаимодействие является основой двусторонних отношений. Большой потенциал для его дальнейшего расширения имеется в областях энергетики, сельского хозяйства, транспорта, железнодорожного машиностроения, туризма и спорта. Достигнут высокий уровень партнерства в научно-технической, культурной сферах. Учитывая текущий уровень объема товарооборота, необходимо принять меры для исполнения договоренностей, достигнутых между главами двух государств о двукратном увеличении товарооборота до 2020 года. Большая роль в исполнении договоренностей, достигнутых на высшем уровне, и укреплении двустороннего диалога принадлежит работе данной комиссии.

«Важным аспектом нашего взаимодействия является качественная реализация Дорожной карты по расширению торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Уверен, что все пункты данной Дорожной карты будут выполнены своевременно», - сказал министр.





В свою очередь, сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны П. Шахбазов отметил, что стороны являются стратегическими партнерами. Предпринимаются шаги для постоянного расширения торгово-экономических связей и увеличения торгового оборота между странами стратегической дорожной карты, подписанной 2 года назад.

«В 2018 году объем торгового оборота между странами, увеличившись на 55,4%, составил 221 млн долларов. В 2018 году экспорт из Азербайджана в Казахстан увеличился на 36,1%, а импорт вырос на 61,5%. За 8 месяцев 2019 года наблюдается рост объема торгового оборота на 11%. Открытие к концу года Торгового дома Азербайджана в городе Нур-Султане позволит увеличить экспорт азербайджанской продукции. Наше сотрудничество и поставленные цели в областях энергетики, транспорта, сельского хозяйства и в других сферах внесут вклад в развитие наших стран», - добавил П. Шахбазов.





Также на заседании были обсуждены текущая ситуация и перспективы расширения отношений в торгово-экономическом, топливно-энергетическом секторах, в сферах транспорта, логистики, информационно-коммуникационных технологий, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, социальной защиты труда и населения, миграции, здравоохранения, культуры, туризма, образования, охраны окружающей среды, молодежной политики, государственной службы, интеллектуальной собственности.





На мероприятии также говорилось о сотрудничестве в транспортном секторе. Было принято решение продолжить работу по повышению конкурентоспособности в регионе Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) по территории двух стран и привлечению международных грузоперевозок на этот маршрут.

Кроме того, определены совместные меры по конкретным направлениям для углубления сотрудничества в сельском хозяйстве и других сферах.

В заключение был подписан протокол по итогам 16-го заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Казахстаном и Азербайджаном.

17-е заседание комиссии будет проведено в следующем году в городе Нур-Султан.











