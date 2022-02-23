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Перспективы использования маломодульных атомных реакторов в Казахстане прокомментировал эксперт

23 Февраля 2022 19:10
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Перспективы использования маломодульных атомных реакторов в Казахстане прокомментировал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электростанции» Тимур Жантикин прокомментировал перспективы использования маломодульных атомных реакторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Провел опрос среди поставщиков ядерных технологий. Они дали предварительные технико-коммерческие предложения. По этому же предложению были представлены и финансово-экономические модели. Этим были просчитаны варианты реализации предложенных проектов. То есть мы изучили, как этот проект влияет на тарифы на электроэнергию, как окупаются затраты. Проведена предварительная работа по технологиям и экономике. Сейчас мы еще раз уточняем критерии того времени. Ведь с тех пор, как мы вели учет, прошло уже три года. За это время технология пошла вперед», - сказал эксперт.

Он также рассказал о перспективах маломодульных атомных реакторов, которые некоторые специалисты считают приемлемыми для применения в энергетической системе Казахстана.

«Мы рассматриваем такие реакторы. Можно сказать, что это параллельный проект. Условно называют «маломодульными реакторами». Это также одно из перспективных направлений, которое может быть реализовано в Казахстане. У него тоже был первый расчет. Показывает перспективность как в техническом, так и в экономическом плане. Но это уже будущее. Потому что сейчас на рынке нет таких готовых реакторов. Тем не менее реализуется несколько проектов. В частности, в США два проекта уже прошли одобрение ядерной комиссии. Один из них реализуется в Канаде, другой - в США. Сейчас с ними тоже работаем. Мы считаем, что это направление имеет хорошие перспективы», - добавил Тимур Жантикин.




Фото: www.interfax.kz


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Автор:

Серик Сабеков

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