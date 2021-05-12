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    22:04, 11 Май 2021 | GMT +6

    Перспективы двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Лихтенштейном обсудили в Вадуце

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    ВАДУЦ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочего визита в Вадуц Посол Казахстана в Швейцарии и по совместительству в Лихтенштейне Алибек Бакаев был принят главой правительства Княжества Даниэлем Ришем. На встрече стороны обсудили текущую повестку дня и перспективы развития двустороннего сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Посол также провёл ряд встреч с официальными и деловыми кругами Лихтенштейна. В частности, казахстанский дипломат обсудил с бургомистром Вадуца Манфредом Бишофом возможности налаживания прямых контактов между столицами двух стран в сфере экономики, финансов, культуры и туризма.

    На встрече с директором Торгово-промышленной палаты Лихтенштейна Бригитте Хаас состоялось обсуждение возможностей расширения договорно-правовой базы с целью институционального углубления сотрудничества.

    Следует отметить, что внимание деловых кругов Лихтенштейна, признанного финансового центра мирового уровня, привлекают перспективы сотрудничества с Международным финансовым центром «Астана». Подробное обсуждение этого направления состоялось в ходе встречи Посла А. Бакаева с топ-менеджментом банковского холдинга LGT Group.


    Наряду с финансовым сектором, основу экономики Лихтенштейна обеспечивает промышленность (до 40% ВВП). Во время визита Посол провёл переговоры о возможностях расширения сотрудничества с руководством компаний Hilti, Balzers Optics, Ospelt Food, Hoval и Ivoclar Vivadent, которые занимают лидирующие позиции в своих отраслях на мировом уровне.

    Бизнес-сообществу Лихтенштейна были представлены преимущества инвестиционного климата и экспортного потенциала Казахстана и предложено участие в реализации инвестпроектов в Казахстане.


    Одним из важных пунктов визита стало обсуждение обмена в сфере культуры и искусства между Казахстаном и Лихтенштейном. Директор Лихтенштейнского национального музея Райнер Фолькоммер и Посол А. Бакаев обсудили возможности проведения в Вадуце исторических и художественных выставок, посвященных Казахстану.

    Визит состоялся при активном участии и содействии почетного консула Казахстана в Лихтенштейне Фолькера Шмида.


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