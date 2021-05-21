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Перспективные предложения озвучил Владимир Путин на заседании ВЕЭС

21 Мая 2021 17:19
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Перспективные предложения озвучил Владимир Путин на заседании ВЕЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Российской Федерации Владимир Путин озвучил ряд предложений в рамках заседания ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты. Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере, у нас есть конкретные решения по этому вопросу. В частности, не так давно евразийская комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики между странами ЕАЭС на рынке сахара», - сказал Владимир Путин на заседании ВЕЭС.

По его словам, также оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется.

«Стоило бы также активизировать совместную работу по проблематике борьбы с изменениями климата и охраны окружающей среды. Международные усилия в экологическом направлении становятся драйвером глобальной технологической трансформации. Мы видим, что все страны ЕАЭС проявляют большой интерес к тому, чтобы разрабатывать и внедрять зеленые технологии, реализовывать собственные инновационные проекты в той сфере», - отметил Президент РФ.

«Конечно, нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась, как еще один инструмент каких-от ограничений в экономике. Поэтому предлагаем работать над тем, чтобы сформировать в союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе, касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании стран-участниц, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки», - заключил Глава РФ.

Напомним, сегодня в режиме онлайн проходит заседание глав государств ВЕЭС под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.


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#Экология   #Экономика   #Россия   #ЕАЭС  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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