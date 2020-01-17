Перспективные области сотрудничества между Словакией и Казахстаном назвал глава SARIО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перспективные области сотрудничества между Словакией и Казахстаном назвал в интервью МИА «Казинформ» рассказал генеральный директор Словацкого агентства по развитию инвестиций и торговли SARIО Роберт Шимончич.

- На днях МИД РК сообщило, что 21 января состоится круглый стол с участием более 20 словацких компаний. Не могли бы Вы рассказать подробней, что это за компании и каков их интерес к нашей стране?

- Словацкие компании, участвующие в казахстанско-словацком круглом столе, представляют такие секторы, как энергетика, машиностроение, пищевая промышленность, ИКТ, здравоохранение, стекольная промышленность, оборонная промышленность и метеорология. Речь идет о крупных и известных компаниях, которые ведут активную деятельность на зарубежных рынках, а их общие годовые доходы в 2018 году составили примерно 350 млн евро. Некоторые из них уже имеют опыт работы на казахстанском рынке. У представителей этих компаний различные интересы, такие как создание своего представительства в Казахстане, обеспечение поставок энергетического сырья из Казахстана и установление или укрепление деловых отношений с представителями бизнеса или государственным сектором.

В то же время мы приветствуем возможность представить проекты ГЧП в Казахстане для словацких участников благодаря сотрудничеству с Казахстанским центром проектов ГЧП.

- В целом, как обстоят дела в экономике Словакии? Какие индустрии развиваются наиболее динамично? И в каких сферах наиболее перспективно наше сотрудничество?

- Словацкая Республика - это относительно небольшая страна, расположенная в самом сердце Европы, с развитой экономикой, стабильным экономическим ростом, который достигает уровня в 4% и обладает большим торговым и инвестиционным потенциалом. Хотя услугам принадлежит наибольшая доля ВВП, Словакия является одной из наиболее промышленно развитых стран в Европейском Союзе, так как доля промышленности составляет 35% ВВП. Основными секторами словацкой экономики являются автомобильная, электротехническая и машиностроительная промышленность, которые имеют давние традиции в стране.

Быстрорастущим сектором словацкой экономики является сектор ИКТ, ориентируясь на «умные» технологии и инновационные решения. Словакия является членом ЕС, и более 70% внешней торговли Словакии остается в рамках ЕС. Казахстан входит в число стран с высоким приоритетом в Стратегии внешнеэкономических связей Словацкой Республики на 2014-2020 годы, поэтому SARIO стремится поддерживать внешнюю торговлю между нашими странами.

Исходя из торгового обмена и потенциала обеих стран, можно заметить, что наиболее перспективными областями сотрудничества между Словакией и Казахстаном являются сельское хозяйство и утилизация отходов, энергетика и пищевая промышленность.

- Какие задачи в ходе предстоящей поездки планирует решить Ваша организация? Планируется ли заключение каких-либо документов с Вашими партнерами?

- SARIO организует деловую миссию по случаю 8-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словацкой Республикой и Республикой Казахстан 21-22 января 2020 года в Нур-Султане. Целью миссии является поддержка деловых отношений между Словакией и Казахстаном, представление деловых и инвестиционных возможностей, а также организация B2B встреч в сотрудничестве с казахстанскими партнерами из Kazakh Invest.

SARIO планирует подписать Меморандум о сотрудничестве с Kazakh Invest при организации круглого стола и деловых встреч между представителями бизнеса обеих стран с целью обмена информацией и организации будущих подобных мероприятий в рамках и за пределами заседаний Межправительственной комиссии.