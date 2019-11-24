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вчера 16:19
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Перспективно ли быть следователем в СКО?
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заместитель начальника департамента полиции Енбек Сембин встретился со студентами местного вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, главная тема встречи – перспектива работы следователем. Будущим юристам Е. Сембин рассказал о своем опыте.
«Есть свои плюсы в том, чтобы связать свою будущую профессию с работой следователя или дознавателя. Главное - любить свою работу, которая может стать для вас большой школой, даст вам неоценимый опыт для карьерного роста в юридической среде. Среди хороших адвокатов, судей много бывших следователей», - считает Е. Сембин.
С 1 июля этого года зарплату работникам следственных подразделений увеличили на 55%. Это стало хорошей мотивацией для молодых специалистов. Для сотрудников следственно-оперативных подразделений предусмотрены жилищные выплаты, также как и для всех сотрудников полиции – компенсация за коммунальные услуги, досрочный выход на пенсию. Еще одним мотивирующим пунктом для будущих специалистов стала информация о внедрении цифровых технологий в работе следствия и дознания.
«Многие студенты задумались о выборе этой профессии, узнав о социальном пакете. Сейчас 23% следователей и дознавателей органов внутренних дел области из числа молодого состава, стаж работы которых менее одного года», - добавили в пресс-службе.
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