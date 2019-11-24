Перспективно ли быть следователем в СКО?

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области заместитель начальника департамента полиции Енбек Сембин встретился со студентами местного вуза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, главная тема встречи – перспектива работы следователем. Будущим юристам Е. Сембин рассказал о своем опыте.

«Есть свои плюсы в том, чтобы связать свою будущую профессию с работой следователя или дознавателя. Главное - любить свою работу, которая может стать для вас большой школой, даст вам неоценимый опыт для карьерного роста в юридической среде. Среди хороших адвокатов, судей много бывших следователей», - считает Е. Сембин.





С 1 июля этого года зарплату работникам следственных подразделений увеличили на 55%. Это стало хорошей мотивацией для молодых специалистов. Для сотрудников следственно-оперативных подразделений предусмотрены жилищные выплаты, также как и для всех сотрудников полиции – компенсация за коммунальные услуги, досрочный выход на пенсию. Еще одним мотивирующим пунктом для будущих специалистов стала информация о внедрении цифровых технологий в работе следствия и дознания.

«Многие студенты задумались о выборе этой профессии, узнав о социальном пакете. Сейчас 23% следователей и дознавателей органов внутренних дел области из числа молодого состава, стаж работы которых менее одного года», - добавили в пресс-службе.















