Перспективы создания глобальной водной организации при ООН обсудили в Астане

Министерство водных ресурсов и ирригации РК и Европейская экономическая комиссия ООН обсудили водное сотрудничество и инициативу Казахстана по созданию Международной организации по воде в структуре ООН, передает агентство Kazinform.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с заместителем исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Дмитрием Марьясином. Стороны обсудили перспективы дальнейшего двухстороннего сотрудничества в водной сфере и инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева по созданию Международной организации по воде в структуре ООН.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Министр подчеркнул, что инициатива Президента Республики Казахстан получила позитивный отклик со стороны участников консультаций, прошедших в рамках Регионального экологического саммита в Астане. В консультациях приняли участие порядка 140 представителей более 30 государств и 20 международных организаций.

Сейчас рассматривается возможность проведения второго раунда международных консультаций на площадке Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН, который состоится в Нью-Йорке в июле текущего года.

— Мы выражаем признательность Европейской экономической комиссии ООН за последовательную поддержку стран Центральной Азии в продвижении устойчивых подходов к решению водных вопросов и укреплении регионального сотрудничества. Казахстан высоко ценит партнерство с ЕЭК ООН и рассматривает участие в его деятельности как важный элемент укрепления водной безопасности страны. В условиях растущих вызовов особое значение для нас имеют международное взаимодействие, экспертная и методическая поддержка. Мы также заинтересованы в реализации потенциала сотрудничества с ЕЭК ООН для продвижения международных инициатив в водной сфере, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

