Перспективы развития туризма и спорта рассмотрели в Сенате

Председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип встретился с Министром туризма и спорта Ермеком Маржикпаевым, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Участники встречи обсудили вопросы развития туристической отрасли, реализации государственной молодежной политики в области спорта и физической культуры, подготовки спортсменов к предстоящим Олимпийских играм, а также усиления ответственности за рекламу и пропаганду игорного бизнеса.

Парламентарий отметил, что депутаты Сената уделяют особое внимание развитию туризма. Богатое историческое наследие, национальный колорит и природные характеристики страны могут стать импульсом для привлечения иностранных туристов.

- Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам развития туризма, подчеркивая необходимость реализации прорывных проектов. Однако в этой сфере еще нет достаточного количества значимых успехов, поэтому и важно проработать перечень из не менее чем 15 крупных проектов. Для этого требуется привлечение иностранных инвесторов и отечественного бизнеса. Сенаторы считают эти задачи важными для укрепления экономики, развития страны и призывают Правительство провести комплексную работу в этом направлении. При необходимости, осуществить разработку соответствующих документов, предусматривающих весь спектр мероприятий, направленных на качественное и своевременное исполнение поручений Главы Государства. Парламент готов оказать всестороннюю помощь в реализации этих задач, - сказал Нурторе Жусип.

В свою очередь, Ермек Маржикпаев рассказал о текущей деятельности Министерства, подготовке спортсменов к международным соревнованиям и совершенствовании законодательства в сфере туризма, спорта и игорного бизнеса.