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    15:31, 31 Май 2024 | GMT +6

    Перспективы развития дорожной инфраструктуры обсудили Глава государства и ученый Багдат Телтаев

    Президент
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял директора ТОО «Дорожный научно-производственный центр»,  ученого в области дорожного строительства и механики дорожных покрытий Багдата Телтаева. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Встреча была посвящена обсуждению перспектив развития дорожной инфраструктуры в Алматы и стране в целом, внедрению инновационных технологий и подготовке кадров в данной области.

    Глава государства был проинформирован о ключевых проблемах и вызовах, связанных с динамичным развитием мегаполисов, которое приводит к существенной нагрузке на транспортную инфраструктуру, и путях их решения.

    В частности, Багдат Телтаев поделился успешным опытом использования в дорожном строительстве асфальтобетона с применением полимерных добавок. Апробирование показало, что данная технология обеспечивает устойчивость к образованию колеи, трещин, а также климатическим воздействиям.

    Багдат Телтаев
    Фото: Акорда

    Президент выразил благодарность Багдату Телтаеву за вклад в развитие отрасли и подчеркнул важность продолжения научных исследований и внедрения передовых технологий для повышения качества и безопасности дорожной инфраструктуры. 

    По итогам высказанных предложений Правительству и профильному министерству будут даны соответствующие поручения. 

    Теги:
    Наука Дороги Президент Казахстана Регионы Казахстана Регионы Токаев Касым-Жомарт Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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