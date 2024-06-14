Перспективы инвестсотрудничества обсудил Роман Скляр с руководством холдинга Alarko

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с руководством крупного турецкого холдинга Alarko, который ведет деятельность в Казахстане с 1993 года, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В составе консорциума холдинг реализовал масштабный инфраструктурный проект по строительству Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД).

Кроме того, на сегодняшний день Alarko инвестирует более $650 млн в строительство крупного тепличного комплекса в Шымкенте на территории свыше 500 га. В текущем году планируется завершить строительные работы и обеспечить ввод I этапа проекта в эксплуатацию.

Фото: Правительство РК

Руководство холдинга отметило, что в рамках возведения теплицы планируется поэтапное создание «социального пояса» вокруг нее. В том числе строительство специализированной академии для подготовки агроспециалистов по международным стандартам.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества.