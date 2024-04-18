Перспективы 5G в СНГ: в Астане проходит Региональный семинар МСЭ по радиосвязи

В Астане стартовал региональный семинар МСЭ по радиосвязи для стран СНГ и соседних государств. Мероприятие, которое пройдет с 15 по 19 апреля 2024 года, соберет представителей государственных органов, регуляторов, операторов связи, производителей оборудования и экспертов отрасли для обсуждения актуальных вопросов и вызовов, стоящих перед радиосвязью в регионе, передает агентство Kazinform.

Целью семинара является обмен опытом и передача актуальных знаний в области управления радиочастотным спектром, внедрения новых технологий подключения и максимального использования возможностей всех частотных диапазонов в контексте развертывания сетей 5G.

На прошедшем в рамках мероприятия форуме «Современное управление спектром» эксперты отрасли обсудили перспективы развития 5G в странах СНГ и Казахстане, в частности. В своих выступлениях ведущие специалисты осветили важность эффективного управления спектром радиочастот для обеспечения стабильной работы сетей связи, особенно в период перехода к технологии 5G.

— Система 5G представляет собой следующий скачок технологически подвижной беспроводной связи, обеспечивает значительное увеличение скорости, уменьшение задержки и улучшение безопасности, позволяет реализовывать самые современные применения и услуги, приносящие в пользу потребителям, — отметил Ержан Мейрамов, председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК. — При проведении аукциона по розыгрышу частот для сетей 5G в Казахстане был план по развертыванию: 75% покрытия в трех городах-миллионниках: Астане, Алматы и Шымкенте, и 65% — во всех региональных крупных городах до 2027 года. Сейчас мы работаем над тем, чтобы сократить эти сроки в соответствии с поручением Главы государства, и планируем завершить эту работу до конца 2025 года.

В ходе форума также были обсуждены вопросы регулирования и управления радиочастотным спектром с учетом растущего спроса на частотные ресурсы и необходимости обеспечения их эффективного использования. По словам Нурлана Мейрманова, главного директора по инновациям АО «Казахтелеком», необходимо всесторонне развивать инфраструктуру связи, в том числе в так называемых сегментах «белых пятен», создавая необходимые технологические условия для развертывания сетей нового поколения, которые могут обеспечить высокую скорость передачи данных и надежную связь. В своем выступлении эксперт также подчеркнул необходимость активного внедрения граничных вычислений и других современных цифровых технологий в сферу связи для обеспечения более эффективного использования радиочастотного ресурса и повышения качества услуг для конечных пользователей.

Одним из наиболее обсуждаемых аспектов семинара стали перспективы развития связи на основе стандарта 5G, в том числе вопросы охвата, скорости передачи данных и возможностей различных частотных диапазонов для развертывания новых сервисов и приложений. Особое внимание уделено новым технологиям подключения, которые играют ключевую роль в обеспечении доступа к высокоскоростной и надежной связи в условиях растущего спроса.

— Использование всех частот в 5G открывает двери к невероятной скорости и надежности связи, что станет катализатором для развития цифровой экономики и общества в целом. Переход всех диапазонов на 5G ускоряется, чему не в последней мере способствует решение Sub‑3 ГГц NR от Huawei. Только сеть с частотой ниже 3 ГГц обеспечивает лучшую сеть 5G, являясь доказанным лучшим спектром для ее покрытия. Необходимо также отметить, что среднечастотный диапазон стал основным глобальным выбором для развертывания 5G. Это подтверждают 308 операторов в 118 странах, получившие спектр для 5G, — рассказал Дмитрий Конарев, ведущий эксперт по беспроводным технологиям компании Huawei.

Эксперты подчеркнули важность сотрудничества между странами в сфере радиосвязи для обеспечения эффективного использования спектральных ресурсов и достижения согласованных подходов к внедрению новых технологий. Региональный семинар и форум стали площадкой для обмена опытом, идеями и лучшими практиками, способствуя укреплению взаимопонимания и дальнейшему сотрудничеству в области радиосвязи в рамках региона.