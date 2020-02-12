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Перспективами развития туризма поделился аким Акмолинской области

12 Февраля 2020 14:27
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Перспективами развития туризма поделился аким Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Индустрия отдыха и туризма является одной из приоритетных и бурно развивающихся отраслей экономики Акмолинской области. Местная уникальная природа с каждым годом все больше привлекает внимание туристов. Сегодня на отчетной встрече с населением руководитель области Ермек Маржикпаев акцентировал свое внимание на необходимости раскрытия туристического потенциала не только Щучинско-Боровской курортной зоны, но и других живописных мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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«Много внимания уделяем Зерендинскому району. Зона отдыха Зеренды входит в ТОП-50 региональных объектов и предоставляет многочисленным туристам отдых как в летнее, так и в зимнее время. Особенное значение для туристов имеет качество дороги до места планируемого отдыха. Поэтому разработаны проекты по среднему ремонту двух автодорог областного значения «Еленовка-Чистополье- Есиль» и «Зеренда - Красный Кордон - граница области», общей протяженностью 53 км, которые соединят Зерендинскую курортную зону

с Имантау-Шалкарской», - отметил Ермек Маржикпаев.

Уникальное географическое расположение, живописный ландшафт и богатая история. Все это - Зеренда, где сейчас бизнес-структуры открывают новые и расширяют действующие базы отдыха, в числе которых многим известные «Zerenda Park», «Elikti Park», «Парус» и другие.

Серьезная работа идет и по развитию пристоличного туризма.
В 15 км от главного города страны сейчас расширяется и дополняется новыми объектами зона отдыха «Бейбарс», которая за 3 года своего существования пользуется спросом не только среди населения Аршалынского района, но и особенно популярна у жителей Нур-Султана.


Развивается туризм и в Аккольском районе, где в скором времени появится новая туристическая база «Пигнастеев». А в Целиноградском районе стремительно растет семейно-развлекательный комплекс «Золотой Фазан», уже являющийся одной из крупнейших баз отдыха близ столицы, где построенно еще 3 новых коттеджа.

К слову, сегодня в пригороде Нур-Султана, в туристических зонах Аршалынского, Аккольского, Целиноградского и Шортандинского районов, имеется более 100 объектов для отдыха на природе, туров по памятникам культуры и истории.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Туризм,
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