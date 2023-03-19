Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Персонаж казахской мифологии поздравил избирателей в Абайской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Марта 2023, 10:12
Персонаж казахской мифологии поздравил избирателей в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Знаменитый сказочный персонаж Кыдыр-ата проголосовал и сам. После голосования, Кыдыр-ата обратился к семейчанам и также поздравил их с наступающим Наурызом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

«Сегодняшние выборы проходят очень хорошо. Считаю, что для будущего нашей страны каждый казахстанец должен отдать свой голос. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Наурызом, пожелать благополучия и изобилия. Пусть год сложится удачно. Всем избирателям и всем кандидатам я желаю успеха», - сказал Кыдыр-ата (Кайрат Саду).

photo

Конечно же, не обошлось без праздничного угощения – избирателям предложили Наурыз-коже, баурсаки. Для тех, кто пришёл на участок в числе первых, провели обряд шашу.

Председатель Общественного совета города Семея Шаган Жумаксанов поделился своими мыслями и эмоциями о проходящем дне выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней.

photo

«Выборы – большая радость для всего народа, который долго этого ждал. Все мы с удовольствием участвуем в избирательном процессе. На выборы обязательно нужно прийти, поскольку каждый казахстанец, достигший 18-летия, должен воспользоваться своим конституционным правом. Всем кандидатам желаем успеха. У депутата очень много ответственности и быть им не так уж и просто, как кажется», - подчеркнул Шаган Жумаксанов.

photo

photo


Выборы   Наурыз   Абайская область   Семей   Выборы в Мажилис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай