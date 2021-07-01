Персонал пяти объектов торговли оштрафовали за нарушение карантина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Персонал пяти объектов торговли, расположенных в столичном районе Байконыр, не соблюдал масочный режим. Нарушителей привлекли к административной ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В столице в усиленном режиме продолжают работу мониторинговые группы, в состав которых входят представители районных акиматов, сотрудники полиции. Ежедневно они охватывают от 100 и более объектов предпринимательства, среди которых выявляют от 5 до 10 объектов, в том числе участвующих в проекте «Ashyq», где не соблюдаются ограничительные и карантинные меры.

За прошедший день, 30 июня, персонал 5 объектов торговли, расположенных в районе Байконыр, не соблюдал масочный режим. Эти нарушения выявлены на рынках «Биг Шанхай», «Алуан Сайман», торговых домах «Аймактау», «Тулпар», «Алаш».

Мониторинговая группа района Сарыарка выявила Loto club, который функционировал после 2 часов ночи, несмотря на действующие ограничения режима работы.

Все материалы переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для привлечения нарушителей к административной ответственности.

«Несмотря на многочисленные обращения к субъектам предпринимательства и жителям столицы и разъяснения касательно необходимости соблюдения ограничительных и карантинных мер, физические лица, а также субъекты предпринимательства продолжают игнорировать элементарные требования по соблюдению режима работы на объектах, превышают допустимое количество посетителей, несмотря на запрет, проводят массовые мероприятия. Работники объектов не соблюдают требование по обязательному ношению масок, объекты, деятельность которых еще не возобновлена, продолжают функционировать», - отметили в Департаменте санитарно-эпидемиологической службе столицы.

Всего в период с 1 января по 30 июня 2021 года районными Управлениями СЭК за нарушения ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечено 726 физических, юридических лиц на общую сумму 150 262 745 тенге.

Напомним, с 5 апреля по 28 июня на объектах, работающих по приложению «Ashyq» выявлено 4039 нарушителей домашнего карантина, из них 1888 больных и 2151 контактных лиц.