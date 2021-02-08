Персональными данными граждан торговали полицейские в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержана преступная группа, состоящая из действующих и бывших полицейских, которая продавала персональные данные граждан РК. Об этом на брифинге сообщил глава Департамента собственной безопасности Министерства внутренних дел РК Арман Саданов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Арман Саданов сообщил, что задержана преступная группа с участием действующих и бывших сотрудников Департамента полиции Алматы, которые при пособничестве гражданских лиц наладили бизнес по продаже ведомственных информационных баз.

«Персональные данные оказывались в руках третьих лиц», - подчеркнул Арман Саданов.

Представитель МВД уточнил, что к преступной группе оказались причастны двое действующих, трое бывших сотрудников Департамента полиции и одно гражданское лицо.

«Их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей», - добавил Арман Саданов.

Ранее в МВД сообщили о новых технологичных форматах работы для удобства связи с органами внутренних дел.

«На прошлом брифинге мы сообщали о том, что с 1 февраля МВД запустило мобильное приложение «102». С его помощью можно направлять в полицию информацию о правонарушениях, подать обращение, связаться с оператором посредством видеозвонка, обратиться в службу собственной безопасности», - сказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.