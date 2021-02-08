Персональными данными граждан торговали полицейские в Алматы
Арман Саданов сообщил, что задержана преступная группа с участием действующих и бывших сотрудников Департамента полиции Алматы, которые при пособничестве гражданских лиц наладили бизнес по продаже ведомственных информационных баз.
«Персональные данные оказывались в руках третьих лиц», - подчеркнул Арман Саданов.
Представитель МВД уточнил, что к преступной группе оказались причастны двое действующих, трое бывших сотрудников Департамента полиции и одно гражданское лицо.
«Их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей», - добавил Арман Саданов.
Ранее в МВД сообщили о новых технологичных форматах работы для удобства связи с органами внутренних дел.
«На прошлом брифинге мы сообщали о том, что с 1 февраля МВД запустило мобильное приложение «102». С его помощью можно направлять в полицию информацию о правонарушениях, подать обращение, связаться с оператором посредством видеозвонка, обратиться в службу собственной безопасности», - сказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.