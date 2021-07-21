+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Персональные данные более 30 тысяч Telegram-аккаунтов казахстанцев утекли в Сеть

21 Июля 2021 17:20
Поделиться:
Персональные данные более 30 тысяч Telegram-аккаунтов казахстанцев утекли в Сеть

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данные более 30 тысяч Telegram-аккаунтов казахстанских пользователей утекли в Сеть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственной технической службы.

Новости по теме
Байден обвинил соцсети в дезинформации о вакцинах от COVID-19

«В ходе мониторинга казахстанского сегмента Интернета на наличие угроз информационной безопасности Службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT АО «Государственная техническая служба» на одном из Telegram-каналов был обнаружен файл, содержащий 744 тысячи записей о персональных данных пользователей мессенджера Telegram.

В результате анализа было обнаружено, что файл содержит в себе такие персональные данные, как ID пользователя, имя, фамилию, номер телефона и описание пользователя из графы «о себе». При этом, более 30 тысяч аккаунтов зарегистрированы на казахстанские телефонные номера», - сообщила пресс-служба KZ-CERT АО «Государственная техническая служба».

Автором Telegram-канала обнаруженный файл описывается как база клиентов платформы «Глаз Бога» - крупнейшего в СНГ сервиса (более 1 млн. пользователей), позволяющего по запросу получать персональные данные пользователей, собранные на основе информации из социальных сетей, мессенджеров, поисковых систем и других источников.

Как пояснили специалисты Государственной технической службы, данная утечка персональных данных несет за собой огромные риски в использовании информации злоумышленниками в социальной инженерии, а именно, при осуществлении звонков и отправки сообщений с целью получения персональных и банковских данных.

«В этой связи напоминаем всем пользователям казахстанского сегмента Интернета о важности соблюдения кибергигиены, а также просим проявлять бдительность при вводе своих персональных данных в Интернете и не передавать третьим лицам личную информацию», - пресс-служба KZ-CERT АО «Государственная техническая служба».

Подписывайтесь на наш канал:

#Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Байден обвинил соцсети в дезинформации о вакцинах от COVID-19
Популярное
1 Победительница «Славянского базара» прилетела в столицу
2 Сколько регионов Казахстана в «красной» зоне
3 Песни в исполнении Рухии заиграли другими красками – преподаватель победительницы «Славянского базара»
4 21-летний лжебукмекер обманул более 50 жителей Нур-Султана
5 Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье известного кардиолога Серика Бекбосынова
Читайте также
Работники столичных предприятий активно вакцинируются от COVID-19
Марафон добрых дел: сотрудники МВД РК снова стали донорами крови
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив