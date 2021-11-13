Персональную выставку к 30-летию независимости РК представил учитель из Павлодара
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – К 30-летию Независимости РК Дамир Смыков представил зрителю 30 авторских работ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Художественная выставка «Туған жерім - Мой край» Дамира Смыкова, педагога-художника детской художественной школы - клуба ЮНЕСКО Павлодара, представлена в филиале АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» института повышения квалификации педагогических работников по Павлодарской области», - рассказали в отделе образования Павлодара.
Дамир Смыков, отметили там, - ровесник независимости Казахстана и 30 своих работ посвятил 30-летию государственного суверенитета страны. В своих работах он выразил любовь к своей стране с изображением в них красивых мест родной земли, традиций и обычаев предков.
На выставке можно увидеть картины «Мой Павлодар», «Купеческий дом», «Музей Бухар жырау» - работы, в которых автор описывает любимые уголки родного города. Натюрморты «Розы», «Незабудки», «Натюрморт с виноградом» подчёркивают мастерство художника передавать нежность и мягкие переходы оттенков цветов. А работы с изображением гор Баянаула и Борового отражают красоты родного края. Работа «Детство на джайляу» рассказывает о детстве автора в Семее. Всё работы выполнены в технике живописи и графики масляными красками, акрилом, черной ручкой.
«Дамир Серикович работает в школе 10 лет, очень талантливый и творчески работающий педагог, как художник участвует в выставках и конкурсах. Обладатель первых мест областного творческого конкурса работников образования по изобразительному искусству «Менің Қазақстаным» (2018 - 2020 годы), конкурса «Педагогические идеи», республиканского конкурса «Үздік педагогикалық мақала» (2020 год)», - рассказали о нём коллеги.
В сентябре-октябре 2021 года Д. Смыков участвовал в международной выставке «На берегу одной реки» в Омске, добивается хороших результатов в конкурсах различного уровня и со своими учениками.
Только за последние 2 года его 10 воспитанников заняли призовые места: Амира Шакуова (8 лет) в Алматы на международном фестивале «The Planet of Art», Файзулла Кульмагамбетов (15 лет) на республиканском конкурсе «Дети рисуют мир. Казахстан», а Айгерим Аманжолова (8 лет) стала лауреатом международного конкурса детского творчества «Красная книга глазами детей» в городе Ханты-Мансийск (Россия;) Кира Трубина (9 лет) стала победителем международного конкурса «Другим взглядом» в городе Сосновец (Польша).
Фото отдела образования Павлодара.
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