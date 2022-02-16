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Персональная выставка Владимира Троценко пройдёт в Караганде

16 Февраля 2022 09:29
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Персональная выставка Владимира Троценко пройдёт в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В галерее «Алтын Гасыр» города Караганды 18 февраля откроется экспозиция живописца, графика, члена Союза архитекторов и Союза дизайнеров РК Владимира Троценко. На выставке «И с вами снова Я…» будут представлены такие работы изобразительного искусства, как графика и фотографика, живопись, коллаж и ассамбляж, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Владимир Троценко работал архитектором в Караганде с 1977 по 1991 год. На его счету планировочные решения микрорайонов города, создание крупных парковых игровых комплексов, ландшафтные проекты. После работы с архитекторами перешёл в Союз художников. Участник городских, областных, республиканских и международных выставок.

По словам организаторов, «посетить выставку будет очень полезно студентам, обучающимся по специальностям «архитектура» и «дизайн», так как Владимир Троценко покажет, что творческие специальности не ограничиваются рамками профессии, это выражение потенциала разными средствами. Ну и, безусловно, всем, кто неравнодушен к стильному, красивому, вдохновляющему и эмоционально трогающему».

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#Карагандинская область   #Культура  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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