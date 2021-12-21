Персональная выставка известного архитектора-художника открылась в музее Кастеева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Государственном музее искусств РК имени А. Кастеева состоялось открытие персональной выставки известного архитектора-художника Берика Молжигита «Ұшқан ұя», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В экспозиции представлены более 80 живописных и графических работ художника, написанных в разные годы, а также несколько планшетов с изображениями архитектурных объектов автора.

Молжигит Берик - известный архитектор-художник, автор проектов прекраснейших зданий во многих городах Казахстана, ведущий архитектор в области архитектурного проектирования, главный архитектор множества проектов, за почти 40 лет внесший значительный вклад в развитие городов страны. Среди его проектов - новый пассажирский терминал в аэропорту Алматы (2003), дворец спорта в Таразе (2011), развлекательный комплекс «Керуен» (2008) в Астане, школа на 1000 мест в микрорайоне «Думан» (2003) и другие. В своем творчестве художник легко и свободно объединяет архитектуру, живопись и графику.

«Основная профессия Берика Молжигита - архитектор, но живопись и графика стали частью его души, внесли гармонию в его жизнь, давая волю эмоциям и чувствам. Например, картины «Детство» (2012), «Ұшқан ұя» (2017), «Портрет бабушки» (2020) - это теплые воспоминания о детских годах, оставшиеся в его памяти», - говорит куратор выставки Лаура Абильдаева.

Архитектор-художник родился 6 июля 1952 года в селе Елтай Жымпитинского района Уральской области. В 1973 году окончил Алматинское художественное училище имени Н.В. Гоголя, а в 1984 году - Институт живописи, скульптуры и архитектуры Академии художеств СССР имени Репина в Ленинграде по специальности «Архитектура и живопись».

Он почетный архитектор Казахстана, член Союза архитекторов и художников Республики Казахстан, обладатель наград «Золотая капитель» Союза архитекторов Болгарии, «Золотая медаль» XII Всемирной триеннале архитекторов «INTERARCH-2012».

Выставка продлится до 20 января 2022 года.