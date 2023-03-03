Перизат Садуакас назначена зампредседателя Комитета по делам гражданского общества МИОР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Премьер-Министром Республики Казахстан и приказом руководителя аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Перизат Садуакас назначена на должность заместителя председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан от 3 марта текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Перизат Садуакас родилась 4 августа 1981 года в поселке Атасу Жанааркинского района Карагандинской области. Имеет высшее образование. В 2002 году окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности история Казахстана и в 2006 году - по специальности юриспруденция. Кандидат исторических наук.

В разные годы Перизат Садуакас занимала различные должности в учреждениях образования, высших учебных заведениях, акимате Карагандинской области, Министерстве культуры и информации, Министерстве связи и информации, Администрации Президента РК, Агентстве по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), аппарата акима Улытауской области.

До нынешнего назначения работала советником министра информации и общественного развития Республики Казахстан.