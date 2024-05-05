Период распада: известный нумеролог назвала причины участившихся разводов

Свыше 40 тысяч казахстанских семей распались в минувшем году не выдержав испытание жизненными обстоятельствами. Больше всего разведенных – около 35% от общего количества - среди пар, находившихся в браке от одного до четырех лет. Нумеролог и психолог Айсулу Ахимова назвала причины, по которым брак в современном обществе становится нестабильным институтом, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Айсулу Ахимовой, в числе таких причин резко возросшее количество дестабилизирующих факторов, в том числе психологических, что повышает ранимость и хрупкость отношений супружеских пар и, в конечном итоге, приводит к разводу. Современные пары более осознанно относятся к вопросам личного счастья и удовлетворенностью в отношениях. Результатом этого становится большая склонность к разрыву брака, если ожидание и реальность не совпадают.

- Количество разводов стремительно растет и в своей практике я сталкиваюсь с тем, что многие осознано делают выбор в пользу одиночества. Как для женщин, так и мужчин брак перестал входить в число основных приоритетов. Прогресс принес как плюсы, так и минусы. Если раньше во многих семьях мужчины были основными кормильцами, то теперь женщины отлично справляются с этой задачей. Мужчины же без труда справляются со стиркой и готовкой. Как следствие, вектор ценностей, связанный с созданием семьи, изменил направление. И даже пары, прожившие в браке 20-30 лет, в определенный период принимают решение о разводе, - сказала Айсулу Ахимова.

По мнению психолога, из-за финансовой независимости многие современные женщины стали более требовательны к своим партнерам.

- Женщины хотят, чтобы мужчины не только зарабатывали деньги, но и дарили радость, вдохновение, любовь, то есть все то, что позволит развиваться отношениям без ущерба друг для друга, - добавила психолог.

По словам Айсулу Ахимовой, чаще всего на развод решаются именно женщины, даже в случае, когда у нее на руках остается несколько детей.

Фото: из личного архива Айсулу Ахимовой

- В современном мире развод для женщины является избавлением от проблем. Расторжение брака почти всегда происходит в ситуации, когда мужчина не приносит никакой пользы или вред от него значительно превышает эту пользу: не зарабатывает, не помогает по дому, не занимается воспитанием детей, либо является тираном, алкоголиком, дебоширом. Здесь необходимо на стадии конфетно-букетного периода присмотреться к будущему партнеру. Зачастую, исходя из психоматрицы или натальной карты, можно понять, что представляет собой человек: склонен ли он к патологической лжи, обману и агрессии, - отмечает психолог.

Как нумеролог, Айсулу Ахимова советует просчитывать совместимость перед вступлением в брак.

- Это можно делать и с точки зрения астрологии потому что, есть конфликтующие друг с другом знаки, есть разрушительные союзы. И по нумерологии, как и по астрологии, это можно высчитать. Можно сделать небольшие подсказки-наводки. Важно также то в какой период люди создают отношения или союзы. Потому что, если пары встретились в нулевой период, год или месяц, когда интуиция ошибочна, когда многие процессы происходят с какими-то ошибочными последствиями для каждого, то, соответственно, такие браки тоже могут долго не протянуть, так как будут иметь тенденцию к распаду, - пояснила нумеролог.

Еще одна причина разводов связана с моральным насилием.

- Это еще более тонкая тема, чем насилие физическое. Мужчина не поднимает на женщину руку, но, те не менее, лишает ее воли психологически. Психологическое насилие — неизменная составляющая системного домашнего насилия. Существует целый ряд стратегий, которые использует агрессор. Их главная черта — уничижительное и оскорбительное поведение, а цель — получение контроля над женщиной, ее восприятием происходящего, а со временем и ее образа жизни, - пояснила она.

В Казахстане в числе причин разводов находится и вмешательство родственников мужа в жизнь молодой семьи, а также давление на невестку.

- Традиционный брак в нашей стране часто связан с давлением на молодую женщину и жестким сводом правил, которые «работают» только по отношению келин. Родители мужа вынуждают молодую семью жить с ними. Но при этом из-за ограниченности условий в родительском доме у молодой пары просто нет ни свободы выбора, ни пространства на интимные отношения. А если учесть, что это период становления молодой семьи, можно понять, что такая обстановка не идет ей во благо. Поэтому очень важно, чтобы молодые люди отвоевывали себе право на отдельное проживание. Для молодой семьи это крайне значимо, - добавила Айсулу Ахимова.

По словам психолога, росту разводов также способствует достаточно простая процедура официального разрыва отношений, когда расторгнуть брак можно онлайн, не выходя из дома.

- И все же, несмотря на простоту разводов, и даже наличие определенных причин, я советую в этом вопросе не рубить с плеча, а попытаться найти компромисс. Для этого обоим партнерам нужно одновременно расти и развиваться. Проговаривать все проблемные вопросы, пока они не переросли в конфликт и откровенное противостояние. Каждому из партнеров хорошо иметь хобби. Еще лучше, если оно будет общее. Советую также пробовать «чинить», а не выбрасывать на свалку «сломанные» отношения. В кризисных ситуациях есть смысл обратиться к психологу и разводиться только в случае, если чувств друг к другу не осталось совсем. Стоит помнить, что брак – это непростая работа, но при добросовестном к ней отношении обоих партнеров, она приносит прекрасные результаты, - дала совет психолог.